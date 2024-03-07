"Даже после смерти": свержение Путина не приведет к демократии в России, — Bild

По словам обозревателя издания Bild Петера Тиде, Владимир Путин должен бояться, что оппозиционеры могут убить его.

Отстранение от власти президента России Владимира Путина вероятно не приведет к установлению демократии в стране. Об этом сообщает политический обозреватель Петер Тиде в своей колонке для Bild.

Комментируя уход из жизни и похороны российского оппозиционера Алексея Навального, он отметил, что матери не было дано возможности проводить сына в последний путь так, как она хотела бы, а его супруге и детям не довелось проститься с ним у его могилы.

"В стране Путина ты не свободен даже после смерти. Да, Навальный был последним в своем роде. Путин его устранил. Новый лидер оппозиции сначала должен вырасти, или выйти из ГУЛАГа", — написал аналитик.

В то же время, по его мнению, "кремлевскому лидеру нет покоя", ведь он должен бояться возможного убийства, аналогичном судьбам других тиранов.

"Военные не смогут — или не захотят — вечно объясняться за горы тел молодых солдат, которые возвращаются из Украины. Давление матерей и вдов очень большое. Любая пропаганда — ничто по сравнению с полями могил. Но даже свержение Путина не приведет к демократии. Только к новой форме тирании. Тогда есть надежда на то, что на улице найдется кто-то, готовый возглавить группу, чтобы через столетия прорваться через череду деспотов", — резюмировал Тиде.

Что известно про смерть Алексея Навального

16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ сообщили о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Это произошло в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В частности, мужчине стало плохо сразу после прогулки.

Причиной смерти называли проблемы с тромбами. Тогда как анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший политика в 2020 году, отметил, что тот не имел симптомов, свидетельствующих о проблемах с сосудами.

Катафалк с телом российского оппозиционера Алексея Навального днем 1 марта прибыл к храму в Москве. Присутствующие встретили автомобиль с политиком аплодисментами.

Немецкое издание Bild сообщило, что за несколько часов до похорон Алексея Навального сотни людей собрались и выстроились в очередь длиной почти полкилометра. Многие несли в руках цветы. Несмотря на риск разгона участников, в похоронах собираются участвовать западные дипломаты.