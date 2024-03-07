ВС РФ увеличили количество казней пленных бойцов ВСУ за последние 4 месяца, — Офис генпрокурора

По состоянию на март 2024 года правоохранительные органы Украины зафиксировали 45 фактов убийств военнопленных, впрочем понимают, что казней гораздо больше.

С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина фиксирует факты казни украинских бойцов российскими оккупантами. Впрочем, с конца 2023 года таких случаев значительно увеличилось. Об этом заявил представитель Офиса генпрокурора, начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Денис Лысенко в эфире телемарафона в четверг, 7 марта.

По его словам, количество казненных украинских защитников выросло именно за последние четыре месяца.

Лысенко сообщил, что правоохранительные органы задокументировали 45 случаев убийств военнопленных. Все эти факты расследуются в рамках 19 уголовных производств.

"Однако все мы прекрасно понимаем, что этих фактов на самом деле гораздо больше, и особенно увеличилось количество таких фактов именно в последнее время — с ноября прошлого года", — заявил представитель Офиса генпрокурора.

В то же время Лысенко проинформировал о "хороших результатах работы" по расследованию последних фактов убийства российскими военными украинских защитников на Запорожском направлении. Он надеется, что об этом кейсе станет известно широкой общественности уже в ближайшее время, а все виновные предстанут перед судом.

Напомним, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило подлинность видео, на котором российские оккупанты казнили украинского пленного после слов "Слава Украине!". Кадры с расстрелом Александра Мациевского попали в сеть 6 марта 2023 года.

6 декабря 2023 года в Киеве Мациевскому открыли памятник. Ранее 24 ноября монумент погибшему установили в Нежине Черниговской области.