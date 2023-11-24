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Военный Фокус Российско-украинская война Расстрел украинского пленного оккупантами РФ

В Нежине установили памятник Мациевскому, которого казнили за фразу "Слава Украине" (фото)

Александр Мациевский, Черниговская область, Нежин, война РФ против Украины, боец ВСУ, российская агрессия
Фото: Telegram | В Черниговской области установили памятник расстрелянному бойцу ВСУ

В городском совете ранее отмечали, что высота скульптуры составляет 2,2 метра и она станет центральной фигурой мемориала в честь погибших бойцов ВСУ.

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В Черниговской области установили памятник украинскому военному Александру Мациевскому, которого расстреляли российские оккупанты. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Чернигов Оперативный" 24 ноября.

Отмечается, что расположена скульптура в городе Нежин и монумент стал центральной фигурой мемориала в честь погибших защитников во время войны РФ против Украины.

Александр Мациевский, Черниговская область, Нежин, война РФ против Украины, боец ВСУ, российская агрессия Fullscreen
В Черниговской области установили памятник расстрелянному бойцу ВСУ
Фото: Telegram
Александр Мациевский, Черниговская область, Нежин, война РФ против Украины, боец ВСУ, российская агрессия Fullscreen
В Черниговской области установили памятник расстрелянному бойцу ВСУ
Фото: Telegram
Александр Мациевский, Черниговская область, Нежин, война РФ против Украины, боец ВСУ, российская агрессия Fullscreen
В Черниговской области установили памятник расстрелянному бойцу ВСУ
Фото: Telegram
Александр Мациевский, Черниговская область, Нежин, война РФ против Украины, боец ВСУ, российская агрессия
Александр Мациевский, Черниговская область, Нежин, война РФ против Украины, боец ВСУ, российская агрессия
Александр Мациевский, Черниговская область, Нежин, война РФ против Украины, боец ВСУ, российская агрессия

В Нежинском городском совете ранее сообщали, что идея создания такого мемориала возникла еще в марте этого года, когда стало известно о гибели воина ВСУ.

"Центром этого мемориального комплекса является бронзовая скульптура Героя Украины Александра Мациевского, который застыл в последний момент своей жизни со словами на устах "Слава Украине". Высота скульптуры составляет 2.2 метра", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что в планах было соорудить этот мемориальный комплекс на круглом красном граните диаметром 16 метров, а на отдельных сегментах черного цвета будут имена тех украинских военных, которые погибли во время войны.

Спустя полгода после презентации проекта его фактически удалось реализовать.

К слову, ранее памятник Александру Мациевскому появился также в Грузии. Установлен монумент в городе Тбилиси возле клиники Акакия Цилосани. На постаменте с бойцом ВСУ в Тбилиси написан ответ на его последние слова, которые он сказал оккупантам перед расстрелом.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в Берлине также не забыли об Александре Мациевском и еще в начале лета создали в его честь мурал. Героя Украины увековечили возле здания антитоталитарного музея в столице Германии.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". Оно было снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было.