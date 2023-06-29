"Слава Украине": в Берлине создали мурал в честь казненного россиянами Мациевского (фото)

Героя Украины увековечили возле здания антитоталитарного музея в столице Германии. Информация об Александре Мациевском, которого россияне расстреляли после фразы "Слава Украине", переведена на 4 языка.

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В Берлине появился памятный мурал в честь военнослужащего ВСУ Александра Мациевского, которого на передовой казнили российские солдаты. Об этом в четверг, 29 июня сообщает издание NV.

Мурал, посвященный Герою Украины Александру Мациевскому, появился рядом с известным антитоталитарным музеем Check Point Charlie, который рассказывает историю Берлинской стены.

"Украинский солдат Александр Мациевский расстрелян россиянами после слов Слава Украине", — указано на мурале на четырех языках: английском, украинском, немецком и русском.

Погибший Герой Украины

Напомним, 6 марта 2023 года в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". В ОП заявили, что это пример "национальной никчемности и слабости" россиян.

Спустя время была установлена личность расстрелянного военного ВСУ, им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Мать Александра Мациевского, посмертно получившего звание Героя Украины, Прасковья Демчук рассказала журналистам о своем сыне, который успел перед расстрелом сказать оккупантам в лицо "Слава Украине!".

В конце апреля в центре Киева на одном из админзданий Верховной Рады появился мурал с изображением воина роты огневой поддержки 163-го батальона теробороны Александра Мациевского.