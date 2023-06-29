"Слава Україні": у Берліні створили мурал на честь розстріляного росіянами Мацієвського (фото)

Героя України увічнили біля будівлі антитоталітарного музею в столиці Німеччини. Інформація про Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли після фрази "Слава Україні". Історія про нього перекладена на 4 мови.

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У Берліні з'явився пам'ятний мурал на честь військовослужбовця ЗСУ Олександра Мацієвського, якого на передовій стратили російські солдати. Про це в четвер, 29 червня повідомляє видання NV.

Мурал, присвячений Герою України Олександру Мацієвському, з'явився поруч з відомим антитоталітарним музеєм Check Point Charlie, який розповідає історію Берлінської стіни.

"Український солдат Олександр Мацієвський розстріляний росіянами після слів "Слава Україні", — зазначено на муралі чотирма мовами: англійською, українською, німецькою та російською.

Загиблий Герой України

Нагадаємо, 6 березня 2023 року в мережі з'явилося відео, як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". В ОП заявили, що це приклад "національної нікчемності та слабкості" росіян.

Через деякий час було встановлено особу розстріляного військового ЗСУ, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Мати Олександра Мацієвського, який посмертно отримав звання Героя України, Парасковія Демчук розповіла журналістам про свого сина, який встиг перед розстрілом сказати окупантам в обличчя "Слава Україні!".

Наприкінці квітня в центрі Києва на одній з адмінбудівель Верховної Ради з 'явився мурал із зображенням воїна роти вогневої підтримки 163-го батальйону тероборони Олександра Мацієвського.