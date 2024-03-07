"Почти что колония": что происходит в учебных центрах ВСУ (фото, видео)

По словам журналиста Станислава Асеева, до поступления приказа об обучении, рекрутов несколько недель держат в помещениях с плохими условиями и дают задачи, которые не связаны с проведением боевых действий.

В Украине продолжают действие военное положение и всеобщая мобилизация, под которую попадают мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. После получения повестки на мобилизацию, мужчин направляют в учебные центры. О том, как обстоят дела в учебных центрах, рассказывает "Радио Свобода".

Подвешенное состояние в "учебке"

Журналист Станислав Асеев, который недавно вступил в ряды ВСУ, поделился своими впечатлениями от учебных центров, в которых он побывал.

"Что ожидает доброволец, только вчера еще не имевший опыта военной службы, когда он внезапно оказывается в учебном центре за месяц до отправки на фронт?" — спрашивает журналист.

Естественно, по его мнению, он ожидает интенсивных тренировок с утра до вечера, ведь часто такие люди даже не представляют себе, как правильно стоять во время стрельбы. По его мнению, вся система подготовки солдата должна исходить именно из этого: рекрут, прибывший на обучение, не знает ничего и ждет, чтобы его научили всему с "нуля".

Если кто-то уже знает и умеет больше, то это считается приятным бонусом. Но на практике оказывается, что вы попадаете почти как в исправительно-трудовую колонию на неопределенное время.

"До официального старта обучения я провел в таком подвешенном состоянии более двух недель (некоторые — месяц), когда вас держат в воинских частях как заробитчанина, который где-то издалека слышит выстрелы счастливцев, которым уже выдали автомат. Сколько новобранца продержат в таком статусе — точно сказать не может никто. Как, собственно, и почему ТЦК рассказывает, что обучение начнется чуть ли не с первого часа, когда вы попадете в учебную часть.Что касается моего опыта, то с момента прибытия в учебный центр началась потеря здоровья, времени и мотивации", — рассказал Асеев.

Условия в одном из учебных центров ВСУ Фото: Радио Свобода

"Что касается меня, нас, то с момента приезда в "учебку" у нас началась потеря здоровья, времени и мотивации.

При этом в моем случае путь к "учебке" был максимально простым:

я приехал на позиции бригады, в которой собирался проходить службу,

познакомился с непосредственным руководством,

взял отношение от бригады,

пришел с ним в ТЦК и мобилизовался.

На этом адекватная часть процесса закончилась, ведь дальше нашу группу новобранцев привезли в учебный центр, условия в котором скорее напоминали сочетание тубдиспансера и СИЗО: плесень, грибок, влажность, полно больных, которым при температуре 39 выдают детские драже от гриппа", — добавил журналист.

Не все так плохо в "учебке"

Далее он отправился в следующий учебный центр, где согласно официальным источникам, активно передают опыт от более опытных новобранцев предыдущих курсов, что помогает новичкам быстрее освоиться в армейской среде.

Однако, несмотря на строгий режим и интенсивные тренировки, забота о здоровье новобранцев остается приоритетом. По словам источника из администрации центра, особое внимание уделяется медицинскому обслуживанию, что помогло быстро выявить и ликвидировать потенциальные проблемы.

Впрочем, многие новобранцы сталкиваются с неожиданными вызовами уже на этапе подготовки. Отсутствие опыта военной службы делает для многих обучение интенсивным и сложным процессом. Однако, благодаря поддержке опытных инструкторов, новички быстро адаптируются к новым условиям.

Таким образом, учебные центры продолжают играть важную роль в мобилизации и подготовке новобранцев к службе в армии. Несмотря на вызовы и трудности, молодые люди готовы отдать свой вклад в обеспечение безопасности страны.

Что не так с мобилизацией и рекрутингом

Как рассказал Александр Ябчанка, командир роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи", проблема не в том, в каком состоянии центры, а насколько мотивированы люди.

"Осознание людьми того, что они делают в армии. Это самое важное. Притом осознание от того, кто только что попал в Силы обороны до того, кто командует процессами на всех уровнях. Человеческий фактор в этом вопросе определеющий, потому что при одних и тех же условиях, например, наш батальон, третья штурмовая, есть еще другие замечательные кейсы, готовят бойцов так, что эти бойцы потом выполняют боевые задачи и выполняют их с максимальными потерями для врага и минимальными для себя. В 2023 году в марте-апрел — дорога на Бахмут, Часов Яр, Хромовое — у нас соотношение потерь было 1 к 13. Почему? Потому что мы были обучены, максимально скоординированы… Если ты натренирован, у тебя есть шансы воплотить в жизнь хотя бы часть того, чему тебя научили", — рассказал Ябчанка.

Напомним, руководитель Кременчугского РТЦК Мирослав Волков рассказал, как часто мужчинам нужно проходить ВВК. Он отметил, что согласно приказу №402, военнообязанные граждане в мирное время должны проходить ВЛК раз в пять лет, однако в этот приказ была внесена правка, согласно которой проходить ВВК нужно ежегодно.