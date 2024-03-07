Британия профинансирует 10 тысяч дронов для Украины: подробности (видео)

Это будут FPV-дроны, дроны-камикадзе и разведывательные БпЛА, сообщили в британском правительстве.

В четверг, 7 марта, с визитом в Киеве находится государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Грант Шаппс. О встрече с ним сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества между двумя странами.

"Основное внимание — усилению ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечению других насущных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", — написал в Telegram украинский президент.

В свою очередь британский правительственный портал сообщает, что Шаппс объявил о финансировании закупки и поставки для Вооруженных сил Украины в течение 2024 года 10 тысяч беспилотников.

Речь идет о финансовом пакете в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (416 млн долларов). А это на 125 миллионов больше, чем ожидалось.

"Я усиливаю наше обязательство вооружить Украину самыми современными новыми беспилотниками, поступающими непосредственно с ведущих оборонных предприятий Великобритании — от заводских цехов до линии фронта. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", — сказал Шаппс.

По его словам, ВСУ заслужили значительное внимание благодаря высокоэффективному применению различных типов беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об уничтожении и повреждении тысяч единиц российской техники. Шаппс отметил, что украинские бойцы используют для этого гораздо более дешевые системы.

"Благодаря тому, что более 100 млн фунтов стерлингов из этого пакета будет потрачено на морские силы и средства, Украина продолжит преломлять ситуацию в Черном море", — убежден Шаппс.

Напомним, 7 марта Норвегия объявила о предоставлении около 1,6 млрд норвежских крон (153 млн долларов) на закупку боеприпасов для Украины под руководством Чехии. Таким образом Осло обеспечит полное финансирование инициативы Праги.

6 марта Bloomberg сообщало, что союзники Украины выделили почти все необходимое финансирование для возглавляемой Прагой инициативы по закупке сотен тысяч артснарядов для Украины. По данным журналистов боеприпасы могут доставить в Украину уже в ближайшие несколько недель.