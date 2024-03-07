Чехия собрала всю сумму для закупки 800 тыс. боеприпасов для Украины, — Петр Павел

Чешский президент Петр Павел подчеркнул, что теперь все зависит от умения чешских компаний и министерства обороны страны ускорить весь процесс поставки боеприпасов.

Для приобретения 800 тысяч артиллерийских боеприпасов украинским войскам Чехия собрала необходимую сумму. Об этом заявил чешский президент Петр Павел, сообщает агентство ČTK.

Он рассказал, что следующим шагом станет заключение меморандума правительства Чехии с 18 государствами, которые присоединились к инициативе. Впоследствии страна отправит всем странам-поставщикам информацию относительно графика и дальнейших действий.

Руководитель чешского государства отказался называть суммы, полученные от отдельных стран. Он добавил, что сегодня необходимые средства внесла Норвегия. Павел подчеркнул, что теперь все зависит от умения чешских компаний и министерства обороны страны ускорить весь процесс передачи боеприпасов.

"По состоянию на утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть 800 тысяч", — заявил он.

Снаряды от Чехии для Украины — заявление Петра Павела

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Политик подчеркнул, что может поставить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 000 122 миллиметра. Он решил не называть страны-поставщики боеприпасов, ссылаясь на конфиденциальную информацию, но сказал, что снаряды могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если финансирование будет быстро обеспечено через страны-партнеры.

План Чехии по закупке боеприпасов не из стран Евросоюза поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Канада, Дания и Франция, а Польша выразила заинтересованность. На этой неделе должна состояться встреча, на которой министры обороны и иностранных дел стран ЕС обсудят подробности.

Украина, как заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш, получит артиллерийские снаряды, найденные Чехией, уже в ближайшие недели. В Минобороны страны говорят, что демонстрируют настоящую поддержку Украины, а не ждут решения в США.

Напомним, 7 марта председатель Запорожской ОГА Иван Федоров показал, как происходит строительство фортификаций в области. Военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно над установкой "зубов дракона", бетонных укрытий, траншей и огневых позиций.