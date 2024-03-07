Водить авто не запретят: в Раде назвали четыре главные поправки к законопроекту о мобилизации

По словам нардепа Вадима Ивченко, для того, чтобы блокировать счета уклонистов, Нацбанку достаточно выдать соответствующие нормативные акты, поэтому для введения такого ограничения не нужна статья закона.

Вадим Ивченко, народный депутат от партии "Батькивщина" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, назвал четыре ключевые поправки в обновленном законопроекте о мобилизации. Об этом рассказал в интервью на радиостанции "Свобода.Live", передает "Радио Свобода".

Первая поправка касается демобилизации. Вторая — демобилизация, которая может осуществляться как по закону, так и решением ставки. Третья норма касается людей, которые заботятся о лицах с инвалидностью. Четвертая норма затрагивает вопросы ограничений, включая использование электронного кабинета и электронной почты для получения повесток.

Что исключили из законопроекта о мобилизации

Ивченко также отметил, что из ограничений, которые предлагались законопроектом, была исключена блокировка банковских счетов, поскольку подобные меры и так могут быть введены нормативными актами Национального банка. Предварительно также были сняты ограничения по использованию автотранспорта.

Все эти поправки, по словам депутата, были поддержаны рабочей группой и в настоящее время находятся на рассмотрении в профильном комитете Рады.

В Раде рассматривали запрет на пользование авто

6 марта нардеп Федор Вениславский заявил, что в законопроекте о мобилизации, который рассматривается в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, содержится всего одно ограничение для граждан, подлежащих военной обязанности — они лишаются права управлять транспортными средствами.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, как военнообязанные мужчины пытаются обойти запрет на выезд за границу. Одним из самых популярных путей является побег через реку Тиса.

Напомним также, 4 марта глава Минюста заявил, что коррупционеров также можно отправлять на фронт в ходе всеобщей мобилизации. По его мнению, украинское законодательство не было готово к полномасштабной войне, поэтому там все еще нет некоторых норм. В том числе речь идет о призыве на службу людей с судимостью.