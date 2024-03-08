ВС РФ атаковали несколько областей Украины дронами: где сработали силы ПВО (карта)

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Вечером 7 марта российская войска начали очередную атаку дронами на украинские города. Так, об активности вражеских БПЛА в акватории Черного моря в 22:32 вечера сообщили Воздушные силы ВСУ.

Так, в украинские военные заявили, что дроны направились в сторону Одесской области. Позже стало известно о полеты вражеских дронов в Херсонскую и Николаевскую области.

Затем ВСУ сообщили о новых группах "Шахедов" в сторону Затоки в Одесской области. В 23:12 корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одессе. Уже в 23:29 БПЛА направились в из Херсонской в Днепропетровскую область, в сторону Кривого Рога.

В 00:06 ночи 8 марта Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" уже из Кировоградской области в сторону Умани. В 00:14 стало известно о движении БПЛА из Запорожской области в сторону Днепропетровской области.

Позже в ВСУ заявили, что вражеские беспилотники заметили на Харьковщине. Они направились в сторону Чугуева. А из Днепропетровской области БПЛА полетели в сторону Донецкой области.

В 00:44 Воздушные силы предупредили жителей Кропивницкого о приближении вражеских дронов. Позже в сторону этого же полетела баллистическая ракета.

Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Чугуеву. В результате удара ранения получили 17-летний подросток и 37-летний мужчина. Кроме того, зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей.

Также обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ВС РФ могли ударить по Одессе нетипичным "Шахедом". По его словам, в случае применения оккупантами дрона с обычным боеприпасом вряд ли бы рухнул целый подъезд.