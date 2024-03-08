"Не мы инициаторы": у Зеленского объяснили, будут ли наносить удары Taurus по территории РФ

По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, решение об использовании определенного оружия будут принимать военные, учитывая стратегические мотивы. В то же время Украина строго придерживается всех договоренностей, которые заключает со своими союзниками.

Украина ведет оборонительную войну, поэтому имеет право уничтожать любые российские объекты. Соответственно, если Киев будет иметь инструменты, которые позволят это делать, то такой возможностью воспользуется. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала, отвечая на вопрос, сможет ли Украина бить ракетами Taurus по России, если получит их.

По его словам, в целом в этом контексте важны три составляющие.

Он напомнил, что, во-первых, решение об использовании того или иного вида вооружения должны принимать военные, опираясь на тактические и стратегические соображения. Они совершенно точно будут иметь конкретные аргументы, почему так или иначе они используют оружие.

Второй фактор лежит в плоскости соблюдения договоренностей и Украина осознает важность доверительных отношений в рамках союзнического партнерства.

"Если мы о чем-то договариваемся с партнерами, Украина строго придерживается этих договоренностей. Не сливает информацию, не бравирует этой информацией", — подчеркнул Подоляк.

Третий фактор, по мнению, советника руководителя ОП заключается в том, что инициировав войну Россия предоставила Украине возможность воспользоваться статьями Конвенции ООН и в рамках международного права вести войну, в том числе и на территории России, уничтожая военные объекты,

"Не мы инициаторы войны. Мы ведем оборонительную войну. И в рамках концепции международного права по ведению оборонительной войны вы имеете абсолютное юридическое право уничтожать любые российские объекты. И если у нас будут появляться инструменты, которые позволяют уничтожать российские военные объекты, мы будем и имеем право абсолютно законно их использовать", — резюмировал Подоляк.

Напомним, 22 февраля немецкий Бундестаг проголосовал за рекомендацию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".