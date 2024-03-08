РФ будет пытаться полностью захватить четыре области Украины, — разведка Литвы

Ведомство утверждает, что Россия, несмотря на колоссальные потери, восстановила и увеличила численность ВС РФ. Кремль будет пытаться полностью захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Литовская разведка оценивает, что Россия может поддерживать текущий темп войны в Украине и, вероятно, сможет постепенно нарастить военный потенциал в ближайшем будущем. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 7 марта.

7 марта литовская разведка дала оценку угрозам национальной безопасности на 2024 год. Отмечается, что у РФ есть ресурсы в том, что касается личного состава, материальной базы и необходимых финансов — это позволяет поддерживать военную кампанию в Украине в ближайшем будущем. По данным разведведомства, несмотря на тяжелые потери, Россия восстановила и увеличила численность личного состава, который был дислоцирован в Украине в 2023 году. Приоритет по-прежнему отдается численности живой силы и технике, а не качеству вооруженных сил.

Сообщается также, что российский ВПК стал движущей силой российской экономики, хотя и в ущерб другим секторам. В 2023 году РФ выделила на военные расходы не менее 119 млрд долларов. По оценке литовской разведки, состояние российской экономики сейчас лучше, чем ожидалось — благодаря высоким ценам на нефть и способности компенсировать ущерб от западных санкций. Краткосрочные факторы стали движущей силой экономического роста РФ, но структурные проблемы, скорее всего, только усугубятся в долгосрочной перспективе. После президентских выборов Владимир Путин с большей вероятностью пойдет на непопулярные решения (мобилизация).

Украину будут пытаться захватить и невоенным путем

В Кремле вряд ли откажутся от своих долгосрочных целей по захвату Украины, даже если этого не удастся достичь военными средствами.

Россия не демонстрирует намерений по деэскалации войны против Украины и вряд ли откажется от оперативных целей в долгосрочной перспективе, даже если потерпит военное поражение. Независимо от исхода войны, Россия продолжит идти к своей цели: уничтожению украинской государственности, суверенитета, принуждения к нейтральному статусу, уничтожению военного потенциала. В ближнесрочной перспективе РФ будет пытаться полностью взять под контроль Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Цели Кремля не изменились, хотя российские информационные операции и направлены на то, чтобы убедить западную аудиторию, что Кремль преследует лишь ограниченные цели в Украине — и добиться поддержки переговоров на Западе.

Конфронтация с НАТО

По оценкам литовской разведки, Россия готовится к конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе и одновременно ведет войну в Украине. Выделены значительные ресурсы на войну, и при этом сохраняются средства для подготовки к конфликту с НАТО в регионе Балтийского моря.

ВС РФ приходится все больше полагаться на воздушные и военно-морские возможности в операциях на восточном фланге НАТО. В 2023 году РФ разместила на боевом дежурстве корабли с ракетами "Калибр" в Ладожском озере под Санкт-Петербургом, вероятно, в ответ на вступление Финляндии в Альянс. Увеличили число полетов тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой.

Российские военные аналитики открыто обсуждают, как Россия может начать войну против НАТО в ближайшем будущем, отмечается, что прекращение боевых действий в Украине не остановит конфронтацию между Западом и РФ.

Напомним, что в марте 2023 года литовская разведка отмечала, что Россия будет способна вести войну в Украине еще два года. Руководитель разведведомства Элигиюс Паулавичюс отмечал, что возможности ВС РФ продолжать войну зависят от военной помощи Ирана и Северной Кореи.

Также сообщалось, что в Мелитополе неизвестные взорвали российский склад боеприпасов и машину, которая привезла снаряды.