Россия способна вести войну в Украине еще два года, — литовская разведка

По словам Элегиюса Павлавичюса, способность ВС РФ продолжать боевые действия в Украине будет зависеть от военной помощи Ирана и Северной Кореи.

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Российская Федерация обладает достаточными ресурсами, чтобы продолжать воевать против Украины еще в течение двух лет. Однако все зависит от активности боевых действий и внешней военной помощи. Об этом заявил 9 марта глава литовской разведки Элегиюс Павлавичюс, передает телеканал Sky News.

К такому выводу Павлавичюс пришел, сославшись на запасы военной техники, боеприпасов, а также того арсенала вооружения, которым в настоящий момент обладает Россия.

"Если взглянуть на то, что у России сегодня есть, например, стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение, то она может это вести с нынешней интенсивностью два года", — добавил глава разведки Литвы.

Кроме того глава разведки Литвы отметил, что возможность ВС РФ продолжать боевые действия в Украине будет зависеть от военной поддержки таких стран как Иран и Северная Корея.

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Напомним, по мнению аналитиков из Института изучения войны, в России активно проводится кампания по вербовке добровольцев. Вероятно, президент Владимир Путин пытается избежать новой волны мобилизации, но при этом хочет затянуть конфликт и достичь своих стратегических целей в Украине.

Как заявил 8 марта директор национальной разведки США Эврил Хейнс Путин, вероятно, думает снизить свои амбиции в Украине и сосредоточиться на удержании уже захваченных территорий. По его словам, Вооруженные силы РФ не смогут восстановиться настолько, чтобы добиться значительных территориальных успехов.