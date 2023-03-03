Никто не готов к компромиссу. Размышления по поводу года войны в Украине

Победа Украины зависит от расширения западной военной помощи, а также от "неизменной некомпетентности российских военных". Специалист по наземной войне в Королевском институте объединенных вооруженных сил в Лондоне Джек Уотлинг рассуждает о том, как будет проходить война РФ против Украины.

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"Ну, понеслось!". Такими словами встретила моя команда в Королевском институте объединенных служб 22 февраля 2022 года новость о том, что Путин подписал признание Луганской и Донецкой народных республик, и дополнительные российские силы хлынули в Восточную Украину.

С конца ноября, когда стало ясно, что Россия начнет полномасштабное вторжение, я работал со всеобъемлющим чувством ужаса. Я постоянно вспоминал ощущения 2014 года, когда Исламское государство захватило Мосул, расстреливая сотни мирных иракцев в канавах, или разрыв альянса Салеха с хуситами в Йемене, когда начались облавы и исчезновения моих друзей. Я знал, что за этим последует нечто столь же ужасное, но гораздо более масштабное.

Фокус перевел статью Джека Уотлинга о войне РФ против Украины и дальнейших событиях на полях битвы.

Вернувшись из Украины накануне, мы с Ником Рейнольдсом не были уверены в том, как будут развиваться события. С одной стороны, никто из нас не считал, что у русских достаточно сил, чтобы захватить и контролировать города Украины перед лицом мотивированного народного сопротивления. Мы ожидали затяжных, кровопролитных боев. В то же время, во время последней встречи в Киеве украинский генерал заверил нас, что "с вероятностью семьдесят процентов [ничего] не произойдет, тридцать процентов – что будет какая-то эскалация на Донбассе". Ни один из нас не был уверен, что украинское правительство располагает силами, способными блокировать основные направления наступления на Киев, при этом мы оба ожидали ударов по складам боеприпасов и железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы ослабить сопротивление ее регулярной армии.

Как оказалось, события обернулись лучше, чем мы смели надеяться. Россия не стала нацеливаться на логистическую инфраструктуру и отдала предпочтение средствам ПВО, а не украинским запасам. Более того, она не смогла провести инструктаж и подготовить свои войска. Три жизненно важных дня неразберихи позволили Украине передислоцировать свои силы и предотвратить окружение Киева. К тому времени, когда мы вернулись в Украину в апреле, поражение России казалось возможным. Тем не менее, обеспечить победу Украины гораздо сложнее. Она будет зависеть от значительного расширения западной поддержки и неизменной некомпетентности российских военных.

[ + – ] Победа Украины зависит от расширения западной поддержки и неизменной некомпетентности российских военных

Сегодня это по-прежнему так. Действительно, за девять лет войны России против Украины мы не приблизились к ясному видению того, чем она закончится. Неудачи России создали возможность для западных союзников Украины закончить войну на выгодных условиях. Теперь им нужна согласованная военная и дипломатическая стратегия, чтобы сделать это.

Вторжение в Украину и уязвимость России

Поддержка Запада подоспела как раз вовремя, поскольку российские военные не смогли реализовать свой потенциал. Крайне важно, что Москва не смогла начать мобилизацию в мае 2022 года. Удары дальнобойной артиллерией разрушили логистику России, а Украина успела провести две успешные наступательные операции, отбив Херсон и Харьков до наступления зимы. Сегодня российские вооруженные силы находятся на пределе своих возможностей: это плохо обученные и плохо скоординированные подразделения с уменьшающимся запасом боеприпасов. Но, как это всегда бывает на войне, слабость противника имеет значение только в том случае, если у вас есть возможность использовать ее в своих интересах.

Последнее наступление России было начато в спешке, и у нее оказалась слишком мало войск, чтобы совершить серьезные прорывы. Около семи штурмовых бригад осталось в Луганске и около четырех – на юге. Непосредственный вопрос тактики, который будет диктовать ход конфликта до конца года, заключается в том, сможет ли Россия заставить Украину задействовать резервы для отражения своих атак. Если это удастся, то это может свести на нет способность Украины начать наступление.

[ + – ] Последнее наступление России было начато в спешке, и у нее оказалась слишком мало войск, чтобы совершить серьезные прорывы Фото: kp.ru

Мобилизация России и недавно построенные оборонительные сооружения означают, что украинский наступательный маневр должен начинаться с преднамеренного прорыва. Таким образом, Украине нужны резервные подразделения, чтобы развивать достигнутые успехи. Если Украина не сможет перейти в наступление, то Россия, скорее всего, продолжит укреплять свои оборонительные позиции, и это создаст условия для затяжного конфликта. В случае, если российская оборонная промышленность консолидирует производство или если Китай начнет пополнять запасы российской техники, то в течение года у россиян могут появиться новые крупные боевые подразделения.

Однако есть и более благоприятный сценарий. Если Россия потратит свои резервы на сложные атаки, как под Угледаром, а Украина не будет вынуждена задействовать свои резервы, Киев сможет начать наступательные операции и наращивать темп освобождения оккупированных территорий. При наличии стабильных каналов подготовки личного состава и формирований в Европе и поставки комплектов техники для батальонов Украина могла бы продолжать создавать дополнительные резервы для развития своих успехов. Международные партнеры Украины во многом определят, какой сценарий будет наиболее вероятным.

Война в Украине. Между катастрофизмом и эйфорией

На протяжении всей войны ожидания политиков колебались между катастрофизмом и эйфорией. Это создало проблему для аналитиков, перед которыми стояла задача дать им более реалистичный взгляд на ситуацию. Если в июне было крайне сложно убедить политиков в том, что победа России не является неизбежной, то к сентябрю было не менее сложно убедить их в том, что победа Украины не является столь же гарантированной. Эта же тенденция влияет на общественное мнение о войне. Херсонское наступление, например, было объявлено провальным в течение нескольких дней, хотя вся логика операции заключалась в том, чтобы нанести непоправимый урон русским, прижав их к Днепру, а не выбить их из города штурмом.

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Эти ожидания взлетов и падений обусловлены структурой национальной безопасности, которая была создана для реагирования на кризисы, и которой удобно определять долгосрочную стратегию, но трудно реализовать ее в среднесрочной перспективе. Пока ситуация не станет кризисом, она остается недостаточно срочной, чтобы ее можно было поставить на повестку дня для принятия решения. Хороший пример – боеприпасы. То, что Украина истощает запасы боеприпасов своих партнеров, было ясно еще в июне, и аналитики били тревогу с самого начала конфликта. Но стремление расширить производство боеприпасов в Европе по-настоящему активизировалось только в конце 2022 года.

Тенденция принимать решения с опозданием привела к неоптимальным результатам. Например, еще в августе было ясно, что зима предоставит возможность для усиления украинских войск. Но ключевые решения среди союзников Украины, направленные на максимальную поддержку украинских военных, были приняты в Рамштайне только в январе 2023 года, что привело к потере трех месяцев, которые можно было бы использовать для создания дополнительных украинских резервов.

[ + – ] Визит президента Джо Байдена в украинскую столицу также свидетельствует о том, что надежды России переиграть партнеров Украины неуместны Фото: Офис президента

Приверженность партнеров Украины созданию условий для отвоевания территории является облегчением для Киева. Визит президента Джо Байдена в украинскую столицу также свидетельствует о том, что надежды России переиграть партнеров Украины неуместны. Но еще раз подчеркну, что политика должна рассматривать не только неотложное, но и важное. Это означает, что одновременно с работой по обеспечению успеха Украины на поле боя западные партнеры должны выработать четкую позицию на переговорах. Какую бы позицию они ни заняли, она должна быть единой. Учитывая существующие глубокие политические разногласия, это означает, что трудная работа по выработке общей позиции должна начаться прямо сейчас.

Цель Москвы — задушить государство

Государства – это не просто географические образования. Это сообщества людей, которые ожидают от правительства процветания и безопасности. Следовательно, даже если Украина сможет вернуть свои оккупированные территории, война не обязательно закончится на этом. Россия все еще сможет производить ракеты и барражирующие боеприпасы, поддерживая постоянный ритм ударов. Ее подводные лодки смогут продолжать блокаду Одессы. Российские ВВС постоянно угрожают небу Украины. А российские спецслужбы вполне способны продолжать свои попытки дестабилизировать украинское общество.

В результате воздушное пространство Украины останется в значительной степени закрытым. Экспорт через Черное море будет заблокирован. Инвестиции в украинскую экономику останутся минимальными, учитывая высокую стоимость входа и постоянную угрозу авиаударов. Украина останется неспособной двигаться дальше и по-прежнему будет сильно зависеть от своих международных партнеров в плане финансового выживания. Короче говоря, Россия может решить, что если она не сможет оккупировать Украину, то все равно лишит ее мира. Прячась за угрозой ядерной эскалации, Москва сможет избежать угроз для своей территории, одновременно реструктурируя свою экономику, чтобы справиться с последствиями западных санкций.

[ + – ] Дрон-камикадзе "Ланцет" Фото: Скриншот

Это лишь один пример того, как могут развиваться события, но он и многие его варианты заслуживают внимания.

Сегодня русские последовательно заявляют о своей решимости продолжать войну. Они не предлагают никаких условий, кроме капитуляции Украины. Международные партнеры Украины, наоборот, консолидировались вокруг военной стратегии, но все еще остаются разделенными по поводу политики.

Наметить успешный курс на будущее – это одновременно и марафон, и спринт, а значит, решение этих разногласий будет иметь решающее значение для того, чтобы соответствовать решимости РФ на поле боя. Независимо от того, насколько все устали, война будет продолжаться.

Об авторе

Джек Уотлинг – старший научный сотрудник, специалист по наземной войне в Королевском институте объединенных вооруженных сил в Лондоне.