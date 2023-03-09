Росія здатна вести війну в Україні ще два роки, — литовська розвідка

За словами Елегіюса Павлавічюса, здатність ЗС РФ продовжувати бойові дії в Україні залежатиме від військової допомоги Ірану та Північної Кореї.

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Російська Федерація має достатні ресурси, щоб продовжувати воювати проти України ще протягом двох років. Проте все залежить від активності бойових дій та зовнішньої військової допомоги. Про це заявив 9 березня голова литовської розвідки Елегіюс Павлавічюс, повідомляє телеканал Sky News.

Такого висновку Павлавічюс дійшов, пославшись на запаси військової техніки, боєприпасів, а також того арсеналу озброєння, яким зараз володіє Росія.

"Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки", — додав глава розвідки Литви.

Крім того, глава розвідки Литви зазначив, що можливість ЗС РФ продовжувати бойові дії в Україні залежатиме від військової підтримки таких країн як Іран і Північна Корея.

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Нагадаємо, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, у Росії активно проводиться кампанія з вербування добровольців. Ймовірно, президент Володимир Путін намагається уникнути нової хвилі мобілізації, але при цьому хоче затягнути конфлікт та досягти своїх стратегічних цілей в Україні.

Як заявив 8 березня директор національної розвідки США Евріл Хейнс, Путін, ймовірно, думає знизити свої амбіції в Україні та зосередитись на утриманні вже захоплених територій. За його словами, Збройні сили РФ не зможуть відновитися настільки, щоб досягти значних територіальних успіхів.