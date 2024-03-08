Заставляли воевать в Украине на стороне РФ: в Индии разоблачили сеть торговли людьми

По данным индийского разведывательного ведомства, молодых людей заманивали в Россию обещаниями работы и отправляли на передовую против их воли.

В Индии разоблачили крупную сеть торговли людьми, в рамках которой молодым мужчинам предлагали отправиться в Российскую Федерацию работать "помощниками" в армии, а затем заставляли их участвовать в войне против Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное бюро расследований Индии (CBI).

По информации CBI, по этой схеме в Россию было отправлено около 35 индийских граждан. При этом в МИД Индии ранее упоминали только о 20 завербованных россиянами мужчинах.

Также сообщается, что по крайней мере двое мужчин, которые отправились в РФ в надежде работать "помощниками" в армии, погибли на российско-украинском фронте. Одну из этих смертей официально подтвердило посольство Индии в России.

"Индийские граждане, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым действиям и направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против их воли", — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечают в CBI, торговцы людьми, действующие в нескольких штатах Индии, заманивали людей в Россию с помощью социальных сетей и местных агентов.

Правоохранители провели обыски в ряде мест, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, в результате которых были изъяты 50 миллионов рупий (605 000 долларов США), а также некоторые документы и электронные записи. Также сообщается о задержаниях некоторых подозреваемых для допроса.

Напомним, 6 марта индийская журналистка Ума Сутхир сообщила, что группа граждан Индии была обманом завербована в ВС РФ и сейчас воюет против Украины. Они написали видеообращение, в котором заявили, что их "заставили подписать документы", объяснив, что альтернативой службы в российской армии будет заключение на 10 лет.

Ранее, 25 января, министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд призвал Россию прекратить вербовку непальских граждан для войны в Украине, и вернуть домой непальцев, которые уже служат в армии РФ.