Возникли взаимные разочарования: Киев не прислушивается к советам США относительно того, как воевать, — NYT

По словам журналистов, в Пентагоне считают, что контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Украина не учла их советы. У Киева же существует раздражение попытками "микроменеджмента" действий ВСУ на линии фронта.

За более чем два года полномасштабной войны, которую ведет Российская Федерация, союзные связи между Соединенными Штатами и Украиной "демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут немного застрять". Об этом сообщает издание New York Times.

Журналисты отмечают, что со стороны Вашингтона накапливается "раздражение" из-за того, что в Киеве не прислушиваются к стратегическим советам американских военных.

"Это то, что часто напрягает отношения — финансы, разные приоритеты и жалобы на то, что их не слышат", — говорится в материале.

Причины "раздражения" Вашингтона

По информации издания, во время анонсированного контрнаступления в прошлом году Соединенные Штаты рекомендовали Украине сконцентрировать все свои силы на ударе по одной точке вместо попыток наступления в нескольких направлениях. Журналисты добавляют, что в Пентагоне считают, что контрнаступление провалилось, потому что Украина не учла их советы.

Кроме того, как говорится в материале, такие же советы по попытке отрезать сухопутный коридор Российской Федерации к временно оккупированному Крыму звучат со стороны Пентагона и по состоянию на 2024-й год.

В NYT отмечают, что американские военные лидеры считали нецелесообразным продолжение обороны таких городов, как Авдеевка, даже ценой потерь среди Вооруженных сил Украины. В то же время в Вашингтоне отмечают высокий уровень потерь российских оккупантов при попытках захвата Авдеевки или Бахмута.

В издании уточнили, что представители США считали, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный соглашался со стратегическими советами западных союзников, однако не смог убедить в таком подходе президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, некоторые американские чиновники говорят, что новый главнокомандующий Александр Сырский, вероятно, больше "синхронизируется с Зеленским, чем его предшественник".

Что об этом думают в Киеве

Журналисты пишут, что со стороны Киева существует раздражение попытками "микроменеджмента" действий Сил обороны Украины на линии фронта. Однако основной проблемой остается отсутствие одобрения дальнейшей военной поддержки на фоне политических противостояний между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Украинские военные и политические лидеры считают, что именно нехватка боеприпасов из-за остановленных поставок со стороны США может быть одной из главных причин начала наступления РФ на многих участках фронта.

Некоторые эксперты во время общения с NYT также указали на нерешительность и значительные задержки в принятии решений со стороны администрации президента США Джо Байдена о выделении новых, более современных видов вооружения, таких как танки Abrams, ПВО Patriot, истребители F-16 и ракеты дальнего диапазона ATACMS.

По словам журналистов, наибольшим риском для Украины остается именно неопределенность того, продолжат ли Соединенные Штаты оказывать свою помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает различные способы предоставить Украине помощь в войне с Российской Федерацией, тогда как Конгресс США все еще не одобрил законопроект о дополнительном финансировании Киева.