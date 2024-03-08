"300-400 метров": Зеленский рассказал об атаке РФ во время визита премьера Греции (видео)

По словам президента, он не знает, по кому наносился удар. Сирена звучала непродолжительное время.

5 марта во время визита в Одессу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса российские войска нанесли удар по городу. По словам президента Владимира Зеленского, атака баллистической ракетой была в 300-400 метрах — и ракета прилетела очень быстро. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Rai.

"Мы были с премьер-министром Греции, у него был официальный визит в Одессу, мы были в порту. И там в нескольких сотнях, 300-400, я так понимаю, метрах, был удар баллистической ракеты", — сообщил Зеленский.

По его словам, ракета пришла очень быстро, а сирена звучала непродолжительное время. Зеленский говорит, что не знает, по кому наносился удар.

"У нас премьер-министр другого государства, я уже не говорю о себе. Я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что не был удивлен, потому что российские войска терроризируют гражданское население Украины, но вот Кириакоса Мицотакиса прилет ракеты удивил весьма.

Напомним, что греческий премьер Мицотакис обратился к РФ после ракетного удара по Одессе. По его словам, Греция продолжает бессрочную поддержку Киева, и страны ЕС сохраняют единство в том, что касается поддержки Украины.

Также сообщалось, что в The Telegraph назвали оружие, которое помогло украинцам уничтожить истребители РФ. Пара установок Patriot с радарами дальнего радиуса действия могла устроить засаду на российские самолеты на расстоянии 144 километра.