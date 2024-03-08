"Вы нас не запугаете": премьер Греции обратился к России после ракетного удара по Одессе

По словам Кириакоса Мицотакиса, Афины продолжат поддерживать Киев бессрочно. Европа останется единой в вопросе помощи для Украины.

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5 марта в Одессе прошла встреча украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В этот момент российские оккупанты нанесли по городу ракетный удар. Греческий политик во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте прокомментировал инцидент, передает ERT NEWS.

По его словам, Афины продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Соответственно, российский террор не способен уже никого напугать.

"У нас должно быть только одно послание к Кремлю: Вы нас не запугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее великих граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем оставаться полностью едиными в этом решении", — заявил Кириакос Мицотакис.

Отдельно премьер-министр Греции заявил, что его страна будет дальше демонстрировать решительность и публичную непоколебимую поддержку для Украины. А Европейский Союз в то же время посылает четкий сигнал о том, что ни одно нарушение международного права, территориальной целостности или изменение границ силой не будет никогда воспринято европейским континентом.

Напомним, 6 марта греческая газета Protothema писала, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. По информации газеты, кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации в Одессе.

Позже в CNN написали, что ракета РФ попала в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции. Как уверяет собеседник издания, украинский и греческий лидеры увидели "грибовидное облако" дыма. Кириакос Мицотакис заявил, что в Украине "идет настоящая война, которая затрагивает не только фронт, но и ни в чем не повинных сограждан".