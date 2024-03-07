Почувствовали взрывную волну: ракета РФ попала в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции, — CNN

Как уверяет собеседник издания, украинский и греческий лидеры увидели "грибовидное облако" дыма. Премьер Кириакос Мицотакис заявил, что в Украине "идет настоящая война, которая затрагивает не только фронт, но и ни в чем не повинных сограждан".

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Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессе в среду, 6 марта, неподалеку от их кортежа попала ракета российских оккупантов. Она взорвалась в 500 метрах от места пребывания политиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как уверяет собеседник издания, кортеж, который перевозил греческого и украинского лидеров по Одессе, почувствовал взрывную волну от удара. По словам источника, политики увидели "грибовидное облако" дыма.

Журналисты отмечают, что Зеленский часто совершает "рискованные поездки" на передовую. Кроме того, глава государства приветствовал десятки мировых лидеров в Украине в течение более двух лет войны с Россией, но обстрел в среду может быть одним из самых больших вызовов для президента.

В издании добавляют, что близость удара к лидеру страны-члена НАТО Мицотакису также "подчеркивает опасность таких визитов и потенциальные глобальные последствия конфликта".

Что об атаке РФ говорит Зеленский об атаке РФ

В CNN отмечают, что президент Украины рассказал, что был достаточно близко, чтобы увидеть и услышать ответный удар.

"Мы сегодня видели этот удар. Вы же видите, с кем имеем дело, им все равно, где бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, еще не знаю всех подробностей, но известно, что есть погибшие и раненые", — сказал Зеленский во время выступления в Одессе в среду.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужно защитить себя в первую очередь, а лучший способ это сделать — система противовоздушной обороны.

"Оружие нужно здесь, чтобы спасать жизни. Решения нужны сейчас — не когда-то, а для людей, которые терпят террористические атаки ежедневно и каждую ночь", — заявил он.

Греческий лидер рассказал об ударе оккупантов

По словам Мицотакиса, украинский президент провел для него экскурсию по городу, который претерпел огромные разрушения от месяцев российских ударов, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги.

"Вскоре, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. Думаю, что для нас это лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь идет настоящая война, которая затрагивает не только фронт, солдат, а и наших ни в чем не повинных сограждан", — заявил Мицотакис.

Реакция Минобороны РФ на удар по Одессе

Министерство обороны России сообщило, что его военные нанесли удар в 11:40 утра по московскому времени. В оборонном ведомстве отметили, что "нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в районе промышленного порта Одессы, где шла подготовка к боевому применению беспилотных катеров Вооруженных Сил Украины" и, что якобы "цель удара достигнута", а "объект поражен".

Что об обстреле говорят в Вашингтоне

Отреагировали на атаку Российской Федерации и в Вашингтоне, где запрос президента США Джо Байдена на поддержку Украины в размере 60 миллиардов долларов заморозился. Белый дом заявил, что удар является еще одним свидетельством того, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи, и призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы тот поднял вопрос о голосовании за пакет.

Напомним, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке двустороннего соглашения с Грецией относительно гарантий безопасности.