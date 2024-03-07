Відчули вибухову хвилю: ракета РФ влучила за 500 метрів від Зеленського та премʼєра Греції, — CNN

Як запевняє співрозмовник видання, український та грецький лідери побачили "грибоподібну хмару" диму. Премʼєр Кіріакос Міцотакіс заявив, що в Україні "йде справжня війна, яка зачіпає не тільки фронт, а і ні в чому не винних співгромадян".

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Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса в Одесі у середу, 6 березня, неподалік їхнього кортежу влучила ракета російських окупантів. Вона вибухнула за 500 метрів від місця перебування політиків. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Як запевняє співрозмовник видання, кортеж, який перевозив грецького та українського лідерів Одесою, відчув вибухову хвилю від удару. За словами джерела, політики побачили "грибоподібну хмару" диму.

Журналісти зазначають,що Зеленський часто здійснює "ризиковані поїздки" на передову. Крім того, глава держави вітав десятки світових лідерів в Україні протягом понад двох років війни з Росією, але обстріл у середу може бути одним із найбільших викликів для президента.

У виданні додають, що близькість удару до лідера країни-члена НАТО Міцотакіса також "підкреслює небезпеку таких візитів і потенційні глобальні наслідки конфлікту".

Що про атаку РФ каже Зеленський

У CNN зазначають, що президент України розповів, що був досить близько, щоб побачити і почути відповідний удар.

"Ми сьогодні бачили цей удар. Ви ж бачите, з ким маємо справу, їм байдуже, де бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, ще не знаю всіх подробиць, але відомо, що є загиблі та поранені", — сказав Зеленський під час виступу в Одесі у середу.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україні потрібно захистити себе в першу чергу, а найкращий спосіб це зробити — система протиповітряної оборони.

"Зброя потрібна тут, щоб рятувати життя. Рішення потрібні зараз – не колись, а для людей, які терплять терористичні атаки щодня і щоночі", — заявив він.

Грецький лідер розповів про удар окупантів

За словами Міцотакіса, український президент провів для нього екскурсію містом, яке зазнало величезних руйнувань від місяців російських ударів, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

"Невдовзі, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, а і наших ні в чому не винних співгромадян", — заявив Міцотакіс.

Реакція Міноборони РФ на удар по Одесі

Міністерство оборони Росії повідомило, що його військові завдали удару об 11:40 ранку за московським часом. В оборонному відомстві наголосили, що "завдали високоточного ракетного удару по ангару в районі промислового порту Одеси, де тривала підготовка до бойового застосування безпілотних катерів Збройних Сил України" і, що нібито "мета удару досягнута", а "об’єкт уражено".

Що про обстріл кажуть у Вашингтоні

Відреагували на атаку Російської Федерації й у Вашингтоні, де запит президента США Джо Байдена на підтримку Україні в розмірі 60 мільярдів доларів заморозився. Білий дім заявив, що удар є ще одним свідченням того, що Україна потребує додаткової військової допомоги, і закликав спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб той порушив питання щодо голосування за пакет.

Нагадаємо, 6 березня президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку двосторонньої угоди з Грецією щодо безпекових гарантій.