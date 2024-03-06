Зеленський після удару по його кортежу заявив про підготовку безпекової угоди з Грецією (відео)

Президент України висловив сподівання, що невдовзі угода щодо безпекових гарантій буде готова до підписання та наголосив на потребі "максимально активно" працювати, аби зменшити здатність РФ фінансувати агресію.

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Український президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ушанували пам’ять людей, які загинули 2 березня внаслідок влучання російського Shahed по житловому будинку в Одесі. Крім того, очільник країни заявив про підготовку двосторонньої угоди з Грецією щодо безпекових гарантій. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей, серед них — пʼять дітей.

"Марк – йому було три роки. Тимофій – йому було всього лише чотири місяці. Єлизавета – їй ще й року не виповнилось, і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій і Злата – їм було девʼять і вісім років", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та поспілкувався з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки й сусідніх будинків.

"Важливо забезпечити всім необхідним людей, які втратили житло. Із цим обов’язково допоможуть", — заявив очільник країни.

Зеленський пообіцяв компенсації за знищене житло

За словами президента України, усі мешканці пошкоджених будинків отримають компенсації за знищене житло.

Він зазначив, що всі відповідні служби на місці влучання виконували свій обов’язок, допомагали, боролися за життя наших людей.

"Майже дві доби тривала рятувальна операція. Якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Дякую кожному й кожній, хто дбає про наших людей і про державу", — додав Зеленський.

Україна та Греція готують двосторонню безпекову угоду

Крім того, як зазначив Зеленський, Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій та співпраці в галузі безпеки.

"Сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду до підписання. Маємо зафіксувати в ній і вже досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також і на наступні десять років – саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати", — підкреслив він.

За словами Зеленського, цьогоріч існує потреба "максимально активно" працювати, аби зменшити здатність Росії фінансувати свою агресію.

"Що менше буде в Путіна грошей, то менше людей він зможе вбити. Він не хоче ніякого миру, ніякої дипломатії. Тому потрібно й надалі посилювати санкції проти Росії та карати російських убивць за все, що вони наробили", — наголошує очільник держави.

Президент України додав, що важливим завданням є допомагати обороні, обмежувати економічний потенціал РФ, підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації.

"Кожен день має наближати справедливий мир. І я вдячний Греції, вдячний Премʼєр-міністру Міцотакісу за відчутну допомогу заради миру", — йдеться у дописі.

Удар БПЛА по Одесі 2 березня

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

За інформацією ДСНС, в Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд — 18 квартир. В місті та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими.

Також 3 березня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що атака РФ забрала життя 12 мирних жителів. Загалом до пошукової операції було залучено 215 людей.