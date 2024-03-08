"Ви нас не залякаєте": прем'єр Греції звернувся до Росії після ракетного удару по Одесі

За словами Кіріакоса Міцотакіса, Афіни продовжать підтримувати Київ безстроково. Європа залишиться єдиною в питанні допомоги для України.

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5 березня в Одесі відбулася зустріч українського президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. У цей момент російські окупанти завдали по місту ракетного удару. Грецький політик під час виступу на конференції Європейської народної партії в Бухаресті прокоментував інцидент, передає ERT NEWS.

За його словами, Афіни продовжать підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Відповідно, російський терор не здатний уже нікого налякати.

"У нас має бути тільки одне послання до Кремля: ви нас не залякаєте, ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", — заявив Кіріакос Міцотакіс.

Окремо прем'єр-міністр Греції заявив, що його країна далі демонструватиме рішучість і публічну непохитну підтримку для України. А Європейський Союз водночас надсилає чіткий сигнал про те, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності чи зміна кордонів силою не будуть ніколи сприйняті європейським континентом.

Нагадаємо, 6 березня грецька газета Protothema писала, що Російська Федерація завдала ракетного удару по кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі. За інформацією газети, кортеж Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації в Одесі.

Пізніше в CNN написали, що ракета РФ влучила за 500 метрів від Зеленського та прем'єра Греції. Як запевняє співрозмовник видання, український і грецький лідери побачили "грибоподібну хмару" диму. Кіріакос Міцотакіс заявив, що в Україні "триває справжня війна, яка зачіпає не тільки фронт, а й ні в чому не винних співгромадян".