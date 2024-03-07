"Прикро: Медведєв пошкодував, що Зеленський не постраждав під час ракетного удару в Одесі

За словами колишнього російського президента, під час обстрілу ракета влучила в заплановане місце, але якби була поставлена мета знищити президента України, то це нібито ненавмисно зробили б.

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Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що шкодує про те, що під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Одеси з прем'єром Греції, ракета не влучила в його кортеж. Відповідний пост Медведєв опублікував 7 березня у своєму Telegram-каналі.

За словами заступника голови Радбезу РФ, під час обстрілу Одеси 6 березня російська ракета нібито влучила в заздалегідь намічену ціль. Водночас він заявив, що якби було поставлено за мету знищити кортеж, то ракета нібито влучила б точно в ціль.

"Але ось прикро все одно якось. Шкода, що точно запустили в заздалегідь сплановане місце. І що його величність випадок своїм каральним перстом не вирішив долю першого генітального музиканта інакше", — написав Медведєв.

Кортеж Зеленського потрапив під обстріл — що відомо

6 березня грецька газета Protothema писала, що Російська Федерація завдала ракетного удару по кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі. За інформацією газети, кортеж Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації в Одесі на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11:43 у середу, 6 березня.

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Того ж дня Зеленський з'явився на публіці й прокоментував ракетний удар по його кортежу. Голова держави повідомив про постраждалих і поранених в Одесі.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев 2 березня заявив про підготовку операції з ліквідації Зеленського співробітниками ГРУ Росії.