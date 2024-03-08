Дети, военнопленные и гражданские: стало известно, сколько украинцев исчезли при особых обстоятельствах

Официально пропавшими без вести считаются те лица, родные которых заявили об их исчезновении и обратились в правоохранительные органы. Полгода назад их было на 4 тысячи меньше.

В Украине с начала полномасштабного вторжения пропавшими считаются более 30 тысяч граждан. Об этом в эфире Громадського радио сказал представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко.

Речь идет об официальном количестве обращений.

"На сегодняшний день более 30 тысяч граждан Украины считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о военнопленных, гражданских и детях. Это цифра обращений наших граждан в правоохранительные органы, когда люди подали официальное обращение. И эти обращения верифицированы и учтены", — рассказал Кононенко.

Он добавил, что количество лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине ежедневно растет.

Напомним, что по состоянию на 5 октября 2023 года в Украине официально насчитывалось более 26 тысяч человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Министерство внутренних дел координирует их розыск лиц. Кабинет Министров передал ведомству полномочия от Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

26 февраля народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко, заявил, что на заседаниях комитета Генеральный штаб ВСУ не называл потери украинских защитников, которые были бы больше 50 тысяч. Он считает, что Украина потеряла до 40 тысяч бойцов на войне против РФ.