Учения в CENTAC: войска Франции готовятся к конфликту высокой интенсивности, — Politico

Французские офицеры открыто не называют потенциальных врагов, хотя тренировки направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником как Россия.

Франция в кратчайшие сроки намерена подготовится к высокоинтенсивному конфликту с противником, который может сравниться с ее армией в огневой мощи. Это концептуальное изменение, поскольку французские войска в последние десятилетия провели в борьбе с повстанческими кампаниями в таких местах, как Мали и Афганистан. О том, как французские военные проходят подготовку в контексте новых приоритетов говорится в материале Politico.

Активные учения проводят в центре боевой подготовки (CENTAC) в Мейли-ле-Камп на востоке Франции. По площади он превосходит Париж и является единственным местом, где различные подразделения французской армии — пехота, бронетехника, артиллерия и саперы, — которые обычно разбросаны по всей стране, могут проводить совместные мероприятия. Это также единственное место, где два десятка танков Leclerc находятся в бою в течение всего года, отметили обозреватели.

Руководитель центра полковник Аксель Дени сказал, что боевые действия в Украине, которые продолжаются уже третий год, вернули полномасштабную войну на европейский континент.

"Мир показал свою истинную природу: он нестабилен, опасен, и не все в нем друзья. Мы готовимся к формированию культуры бдительности, готовности к действиям в кратчайшие сроки", — добавил он.

Сами французские бойцы проходят подготовку в CENTAC в условиях максимально приближены к реальному полю боя. Воспроизводятся звуки, жар и свет артиллерийских выстрелов, повсюду разбросаны муляжи мин, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения.

Между тем французские офицеры не называют потенциальных врагов, хотя тренировки направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником как Россия. Еще в январе генерал армии Пьер Шилль заявил, что Франция должна быть готова развертывать одну дивизию численностью около 25 000 солдат за 30 дней. При этом Франция все больше внимания уделяет восточному флангу Европы.

Сценарии учений

Одним из главнейших задач, над которыми работает французское командование — замедление врага. Эту роль выполняют опытные бойцы CENTAC. Планировщики признались, что это нелегкая задача, поскольку, исходя из опыта войны в Украине, она заключается в том, чтобы избегать лобовых атак, приводящих к огромному количеству жертв без возможности отбросить противника назад.

Вместо этого внимание уделяется слаженности подразделений и родов войск, таких как пехота, танки, артиллерия, инженеры включая беспилотники, которые оперативно передают информацию.

"Война на Украине подтвердила важность общевойскового боя. Это единственный способ ведения боевых действий", — подчеркнул начальник отделения координации и руководства лагеря подполковник Винсент.

По его словам, те армии, что не способные объединить танки, артиллерию и пехоту, подвергаются огромному риску — это продемонстрировали обе стороны в Украине. Таким образом, неспособность координировать свои действия стала одной из причин, почему ни Украина, ни Россия не смогли прорвать хорошо подготовленную оборону, которая сейчас занимает на более чем 1000-километровой линии фронта.

Напомним, по информации канал Вfmtv, Франция рассматривает возможность отправки своих солдат в Украину, но только для проведения небоевых задач. Вместе с тем, не исключено, что президент страны Эмманюэль Макрон может оказать и более серьезную поддержку Украине.