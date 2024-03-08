В Черновицкой области мужчины избили топором сотрудника ТЦК и военного: реакция полиции

По данным следствия, злоумышленниками являются 28-летний и 43-летний жители пограничного региона. Их уже задержали по подозрению в хулиганстве.

В социальных сетях появился ролик, на котором двое мужчин с топорами пытались напасть на группу людей в военной форме. В "BBC News Украина" рассказали об этом инциденте подробнее.

Произойти это могло в отдаленном районе Черновицкой области, недалеко от границы с Румынией. На кадрах показано, как двое мужчин в военной форме, а также граждане, которых назвали сотрудниками ТЦК и СП, ведут диалог с мужчиной на лошади. У того был в руках топор.

Уже через мгновенье в ролике можно увидеть желтый автомобиль "Нива", который сбил одного из мужчин в форме. Оттуда вышел еще один гражданин, который напал на людей. Он их бил топором, после чего начал разбивать окна в транспортном средстве, на котором они приехали.

Нарушители громко ругались и угрожали, после чего ушли с места инцидента. Отдаленно за происходящим наблюдала другая группа людей с автоматами в военной форме и представители полиции.

Избиение сотрудников ТЦК: реакция полиции

Журналисты "BBC Украина" обратились за комментарием в правоохранительные органы, где им подтвердили, что нападение действительно было совершенно на сотрудников ТЦК и СП. Спикер областного управления Каролина Марышева заявила, что произошло это 7 марта в населенном пункте Плоска Вижницкого района, возле контрольно-пропускного пункта "Горлеча". До румынской границы оттуда всего 5 километров.

"Двое местных жителей Вижницкого района приехали к блокпосту и, по данным полиции, сами спровоцировали конфликт, а затем нанесли телесные повреждения работнику ТЦК, а также повредили машину. По данному факту следователи начали уголовное производство", — говорится в сообщении.

Следствию удалось установить, что водитель "ВАЗ-2121" наехал на 41-летнего сотрудника ТЦК, после чего вышел из машины и ударил его топором в предплечье. Другой злоумышленник при помощи топора также ударил военнослужащего в плече.

В результате представитель военкомата получил повреждения, однако степень тяжести экспертиза еще не установила.

Также подозреваемые повредили лобовое стекло и боковые окна одного из автомобилей, после чего скрылись с места происшествия.

"Сотрудники установили нарушителей — это 28-летний и 43-летний местные жители. Они задержаны по подозрению в хулиганстве", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что во Львовской области военные могли избить 4 гражданских. Пострадавших мужчин задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей. Их доставили в помещение военкомата для постановки на воинский учет. Факт потенциального побега из Украины во время войны вызвал агрессию у военных.