По новому законопроекту о мобилизации свои данные надо обновить в ТЦК в течение 60 дней, — нардеп

По мнению заместителя председателя оборонного комитета Егора Чернева, существуют определенные факторы, которые будут влиять на выполнение положения об обновлении данных в ТЦК, но решаться этот вопрос скорее всего будет в сессионном зале.

С декабря 2023 года продолжаются обсуждения нового законопроекта о мобилизации, ведутся дискуссии по отдельным нормам и положениям. Сейчас над документом работает профильный комитет Верховной Рады, который рассматривает 4195 поправок к нему после первого чтения в сессионном зале парламента. О еще одной норме рассказал в интервью информагентству "Украинские новости" народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Речь идет о том, что норма нового мобилизационного законопроекта предусматривает обновление всеми военнообязанными своих данных в ТЦК в течение 60 дней после вступления в силу нового закона. Сделать это можно, как уверяет Чернев, с помощью электронного кабинета призывника, но здесь есть определенный нюанс.

"Здесь привязываться к 60 дням после вступления в силу этого закона достаточно сложно, потому что непонятно, когда будет электронный кабинет, чтобы просто не было ситуации, по которой человек должен выполнить закон, но не может это сделать из-за того, что электронного кабинета нет", — акцентировал внимание депутат.

Нардеп заверил, что вероятнее всего депутаты будут решать этот вопрос в сессионном зале. Однако все равно существуют факторы, которые будут влиять на выполнение этого положения — фактор начала действия нового закона о мобилизации, фактор начала действия самого электронного кабинета, фактор наличия подзаконных актов, которые должны быть разработаны.

"Если мы говорим о том, что, например, заработал этот закон и началась новая волна мобилизации, то это еще два или три месяца, в зависимости от того, какая специализация у человека на тренировке, и только потом мы можем говорить, что этот человек уже по новому закону о мобилизации попал в войска. То есть речь может идти о нескольких месяцах", — подытожил Чернев.

Мобилизация в Украине

19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

30 января правительство зарегистрировало в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о мобилизации. Среди нововведений — снижение призывного возраста до 25 лет, установление сроков для демобилизации — 36 месяцев, введение добровольной мобилизации для осужденных, ограничения для уклонистов, запрет занимать должности на госслужбе без военной подготовки и т.д.

7 февраля депутаты Верховной Рады поддержали законопроект в первом чтении, но внесли туда 4195 поправок.

Напомним, Фокус писал, что, по мнению народного депутата Егора Чернева, арест банковских счетов как форма санкции для уклонистов от мобилизации является менее эффективной мерой, чем повышение штрафов.

Ранее представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что основным способом комплектования армии является мобилизации. По его словам, только рекрутингом невозможно покрыть потребности ВСУ.