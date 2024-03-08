"Колымажные мясные штурмы": генерал показал, как ВСУ уничтожают россиян на квадроциклах (видео)

Из-за нехватки бронетехники российские оккупанты в последнее время для передвижения на фронте используют для штурма подручный транспорт, сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские оккупационные войска на Запорожском направлении. Командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что враг несет большие потери в живой силе и технике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Тарнавского, для перемещения на фронте российские войска из-за дефицита танков и бронемашин используют квадроциклы.

"Часто, за неимением бронетехники, захватчики используют подручные транспортные средства для штурмовых действий — гольф-кары, квадроциклы, багги и тому подобное. Соответственно, у россиян растут потери, потому что эти "колымаги" не дают никакой дополнительной защиты. Мы их уже называем "колымажные мясные штурмы", — написал командующий ОСУВ "Таврия".

Тарнавский опубликовал работу 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха по оккупантам.

На видеокадрах украинские бойцы прицельно уничтожают российских военных, которые передвигаются на подручном транспорте.

Напомним, 2 марта украинские десантники из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады разбили наступление колонны техники российских войск в Новомихайловке.

7 марта бойцы 21-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожили вражескую пехоту, ТОС-1А "Солнцепек", танк и БМП с десантом.