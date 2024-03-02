Техника сожжена — пехота уничтожена: 79-я бригада показала оборону Новомихайловки (фото)

Десантники уничтожили российскую технику с помощью координации ракетных и беспилотных подразделений.

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Украинские десантники из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады разбили наступление колонны техники российских войск в Новомихайловке. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Российские войска не останавливают попыток идти в наступление в Новомихайловке. Десантники показали видео уничтожения одной из атак ВС РФ. На штурм враг бросил бронетехнику и пехоту.

"На видео можно увидеть результаты слаженной работы расчетов противотанковых ракетных комплексов, которые умелыми действиями остановили вражескую бронетехнику и подразделения ударных БПЛА, пилоты которого точными сбросами окончательно уничтожили ее", — подписали кадры в бригаде.

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Десантники отметили, что Новомихайловка остается одним из самых горячих мест на фронте. Поэтому враг прилагает максимум усилий, чтобы выбить украинских десантников из населенного пункта. В итоге вражеский личный состав был уничтожен, а бронетехника — сожжена. Подбитую технику отдельно добивали сбросами с дронов. Всего на кадрах зафиксировано не менее 5 единиц вражеской техники.

Момент сброса на российскую БМП Фото: скриншот

В утреннем отчете Генштаба от 2 марта указывалось, что в районе Новомихайловки, Красногоровки, Георгиевки, Победы и Урожайного было отбито 29 вражеских штурмов.

Напомним, 27 февраля аналитики рассказали о задачах ВС РФ вблизи Новомихайловки. Враг хочет выйти к Угледару, Водяному и Константиновке.

СМИ писали, что российское наступление набирает обороты, потому что на фронте зафиксировано более 20 тысяч пожаров от обстрелов.