Техніка попалена – піхота знищена: 79-та бригада показала оборону Новомихайлівки (фото)

Десантники знищили російську техніку за допомогою координації ракетних і безпілотних підрозділів.

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Українські десантники зі складу 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розбили наступ колони техніки російських військ у Новомихайлівці. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Російські війська не зупиняють спроб йти у наступ в Новомихайлівці. Десантники показали відео знищення одного з наступу ЗС РФ. На штурм ворог кинув бронетехніку і піхоту.

"На відео можна побачити результати злагодженої роботи розрахунків протитанкових ракетних комплексів, які вправними діями зупинили ворожу бронетехніку та підрозділу ударних БПЛА, пілоти якого влучними скидами остаточно знищили її", — підписали кадри у бригаді.

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Десантники зазначили, що Новомихайлівка залишається одним з найгарячіших місць на фронті. Тому ворог докладає максимум зусиль, щоб вибити українських десантників з населеного пункту. У підсумку ворожий особовий склад було знищено, а бронетехніку — спалено. Підбиту техніку окремо добивали скидами з дронів. Загалом на кадрах зафіксовано щонайменше 5 одиниць ворожої техніки.

Момент скиду на російську БМП Фото: скриншот

У ранковому звіті Генштабу від 2 березня вказувалось, що в районі Новомихайлівки, Красногорівки, Георгіївки, Побєди і Урожайного було відбито 29 ворожих штурмів.

Нагадаємо, 27 лютого аналітики розказали про задачі ЗС РФ поблизу Новомихайлівки. Ворог хоче вийти до Вугледару, Водяного і Костянтинівки.

ЗМІ писали, що російський наступ набирає обертів, бо на фронті зафіксовано понад 20 тисяч пожеж від обстрілів.