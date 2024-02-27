Підібралися до Георгіївки: у DeepState розповіли про задачі ЗС РФ поблизу Новомихайлівки

Ворог має завдання — зайняти Новомихайлівку, Побєду, а далі вийти за всією лінією траси "Вугледар — Водяне — Костянтинівка" та рухатися до адмінкордону Донецької області.

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У районі села Новомихайлівка на Донеччині, де зараз тривають активні бої, ворог намагається захопити лінію траси "Вугледар — Водяне — Костянтинівка" та рухатися в напрямку Красногорівки. Бійці 79-ї бригади ЗСУ ведуть оборону на цій ділянці фронту. Про ситуацію тут розповіли аналітики DeepState.

Вони оприлюднили відео наслідків російських штурмів на південних околицях Новомихайлівки. Кадри свідчать про великі втрати особового складу й техніки ЗС РФ.

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"Можна побачити весь масштаб постійних штурмів к*цапів, який відбувається вже досить тривалий час. Московити продовжують концентрувати свої сили, перекидають підрозділи з інших напрямків, стягують артилерію та починають активне скидання КАБів. Кількість техніки та піхоти величезна, але її ефективність на дуже низькому рівні у вигляді тактики кількості. Наші бійці Сил оборони стоять на обороні та знищують ворога", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог має завдання — зайняти Новомихайлівку, Побєду, а далі вийти за всією лінією траси "Вугледар — Водяне — Костянтинівка" та рухатися до адмінкордону Донецької області.

Також окупанти роблять спроби руху в бік Курахового, де окупанти підібралися до Георгіївки, почали активніше обстрілювати Максимільянівку та робити спроби атак у бік Красногорівки, щоб забезпечити прикриття флангів.

Нагадаємо, що Збройні сили України 27 лютого близько 14:00 збили черговий російський винищувач Су-34. Він став другим за день.

Також повідомлялося, що ЗСУ вийшли з двох населених пунктів під Авдіївкою. Підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєвєрне та Степове.