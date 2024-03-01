Бои в катакомбах и засилье КАБов: как ВСУ держат оборону в Белогоровке

Украинские военные держат оборону в Белогоровке в чрезвычайно сложных условиях, иногда бои продолжаются под землей, потому что промзона фактически уничтожена.

Related video

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои в районе Белогоровки. Украинские военные говорят о сверхсложных условиях для боевых действий. Фокус собрал информацию о том, что происходит в населенном пункте.

29 февраля в телеграм-канале "Офицер" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" написал слова бойцов из 81-й отдельной аэромобильной бригады и 54-й отдельной механизированной бригады о ситуации в Белогоровке.

"Белогоровка — "не медийное" направление: бои в катакомбах, 7 км пешком на позиции, десятки сожженных п**орских колонн и полностью уничтоженная промка. Уже больше года там продолжаются адские бои, больше года одни и те же бригады сдерживают нашествие. Сейчас идут бои в разбитой промке, точнее под ее фундаментом, в катакомбах, ведь от нее ничего не осталось. Ребята держат оборону на некоторых позициях на 360 градусов, очень сложная местность и обстановка для боевых действий", — говорится в заметке.

В утреннем отчете Генерального штаба от 1 марта указывается, что украинские военные отбили 12 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполовки Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

Оккупант забирается в катакомбы

Позже украинские военные опубликовали фотографии того, при каких условиях происходят боевые действия. Отмечается, что промышленная зона у поселка разбита. Украинские защитники держат позиции, в том числе под землей. На фотографии с дорогой военные показали технику которая была уничтожена из-за того, что ВС РФ простреливают ее противотанковыми средствами.

Дорога простреливается ПТУРами

В заметке "Офицера" продолжается сообщение тем, что оккупанты применяют КАБы. Враг пытается пробить отверстия авиабомбами, чтобы обеспечить проход по трубам, как это было в Авдеевке. Кое-где защитники попадали под завалы. На некоторых позициях, как утверждается, бои идут на 360 градусов. Украинские военные уничтожают вражескую технику и живую силу.

Сама Белогоровка находится в низине, поэтому враг контролирует логистический путь сообщения огнем из противотанкового оружия.

"Белогоровка выходит в яме, там стоит 2-3 ПТУРа, которые нацелены чисто на дорогу, могут запустить, навестись и ждать когда ты будешь подниматься. Болото также делает свое дело, поэтому обычно по 2 человека носят БК за 7 км, на позиции также своим ходом. Если все же приезжает машина все пушки которые есть, начинают работать на 360, чтобы не было сбросов, поэтому РЭБ пользуется спросом", — написал военный слова собратьев.

Стоит заметить, что украинские военные освободили Белогоровку осенью 2022 года. Населенный пункт находится в нескольких десятках километров от Северодонецка и Лисичанска. Поселок является одним из немногих в Луганской области, который контролируется Украиной.

Ситуация в Белогоровке по состоянию на 1 января 2024 года Фото: deepstatemap.live Ситуация в Белогоровке по состоянию на 1 марта 2024 года Фото: deepstatemap.live

Несмотря на то, что российская армия почти не продвинулась в Белогоровке, бои там происходят сложные. Например, только 17 февраля в наступление шла вражеская колонна техники в составе 4 БМП, 3 танков, 1 МТ-ЛБ и 1 БТР. Защитники тогда отбили вражеское наступление.

Из-за особенности рельефа поселка потеря одной позиции на высоте означает отход и из низины, потому что вся Белогоровка стоит на перепаде высот.