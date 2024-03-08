Ракеты Taurus не повлияют на исход войны, солдат Бундесвера в Украину не направят, — Писториус

По словам главы Минобороны Германии, оборонное ведомство против передачи Украине ракет Taurus, так как не хочет становиться стороной конфликта.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus дальнего радиуса действия не станут определяющими в оборонительной войне Украины против РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции в столице Финляндии Хельсинки, передает Yle.

По словам Писториуса, Германия против передачи Taurus, так как не хочет становиться стороной конфликта.

"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", – отметил министр обороны.

В финской столице немецкий министр проведет встречу со своим коллегой Антти Хяккяненом.

Западные войска не планируют отправлять в Украину

Германия также против отправки военного контингента в Украину. Писториус упомянул, что идея обсуждалась, но Берлин такой сценарий не рассматривает.

По его словам, вводить наземные войска в Украину никто не хочет, но дискуссии продолжаются. В этом вопросе проходит решающая черта, которую западные партнеры Украины переступать пока не готовы.

"Мы не станем стороной войны. И именно поэтому Taurus еще не передают", – уточнил Писториус.

Глава Белого дома Джо Байден также высказался против отправки американского военного контингента в Украину.

"Они не просят американских солдат. Американские солдаты не воюют в Украине. И я планирую, чтобы так было и в дальнейшем", — заявил Байден.

Президент США считает, что Украине по силам противостоять РФ, если США будут поставлять необходимое оборонительное вооружение. Накануне, в своем обращении к Конгрессу он вновь попросил поддержать пакет помощи для Киева.

"Если кто-то в этой комнате считает, что Путин остановится на Украине, то я вас заверю, что нет", — сказал он.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет готов отправить войска в Украину в случае прорыва российских войск к Одессе или Киеву.

Также сообщалось, что глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что препятствий в отправке ракет Taurus Киеву быть не должно.