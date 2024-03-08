Британская компания BAE уже готова производить в Украине гаубицы L119, — Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Киев ждет контракт и финансирование для начала производства вооружения.

Британская фирма по производству вооружений BAE Systems готова начать производство 105-миллиметровых гаубиц L119 на территории Украины. Об этом сообщает глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По информации от представителя компании, в настоящее время Украина ожидает заключения контракта и выделения финансирования. Кроме того, он отметил, что украинская сторона обратилась к британскому Министерству обороны с просьбой о поддержке в этом вопросе.

Министр выразил признание за увеличение объема военной помощи и предложил направить эти средства на финансирование закупок украинских дронов со стороны Британии.

"Обсудили наше сотрудничество с британским think tank в области обороны — Royal United Service Institute и университетом St Andrew's", — написал Камышин.

Что известно про L119

Гаубицы L119 — 105-мм буксированная пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп.

105-мм гаубицы демонстрируют эффективность в уничтожении легко бронированной техники. Например, при взрыве 105-мм снаряда вблизи от БМП-1/2 возникают серьезные повреждения корпуса из-за осколков снаряда, в ряде случаев даже возможно полное уничтожение машины.

Прямое попадание приведет почти всегда к полному уничтожению. Также гаубицы весьма эффективны против фортификационных сооружений и скоплений живой силы противника.

Напомним, 10 сентября командование ДШВ показало работу расчетов гаубиц L119.

Фокус разбирался, какое оружие будет изготавливать BAE Systems в Украине.