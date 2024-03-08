Беларусь в 2024 году планирует получить от РФ партию истребителей Су-30СМ2

Обозреватели отметили, что пока непонятно откуда Россия возьмет такое количество истребителей, поскольку в прошлом году фактически было выпущено лишь две машины.

Вооруженные силы Беларуси планируют в 2024 году получить о России партию истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. В то же время Москва в следующей партии может передать самолеты другого типа — Су-30СМ2, сообщает Defence Express 8 марта.

Одна из причин, которая поспособствовала такой рокировке — отсутствие западных комплектующих для модификации 30СМ. Есть версия, что замена некоторых компонентов в российских истребителях типа Су-30СМ может быть связана с неспособностью российского военно-промышленного комплекса импортировать адекватные западные альтернативы. Это может повлиять на темпы их производства.

Авторы материала обратили внимание, что согласно данным российского Центра анализа стратегий и технологий в начале 2023 года, авиастроители РФ намеревались выпустить 10 самолетов Су-30СМ2, однако фактически было выпущено лишь два, которые были поставлены на службу морской авиации РФ. Во то же время о производстве модификации 30СМ ничего не сообщалось.

В этой связи возникает вопрос, сколько Беларусь заплатит за новую версию CM2, если Россия решит ее поставить. Точные цифры остаются загадкой, хотя инсайдеры предполагают, что цена будет аналогична цене Су-30СМ. Это, конечно, может вызвать удивление ведь Су-30СМ2 якобы обладают множеством заметных улучшений.

Среди них: двигатели АЛ-41Ф-1С, унаследованные от Су-35С, а также интеграция радиолокационной системы "Ирбис", которая легко идентифицирует цели на расстоянии до 400 км, одновременно сопровождая до 30 целей и позволяя вести эффективный огонь по 8 объектам

"В то же время, по заявлениям белорусской стороны РФ должна была поставить новую партию самолетов Су-30СМ еще в 2023 году, но этого по факту так и не произошло. При этом справочник The Military Balance 2023 указывает, что на начало прошлого года в строю белорусских ВВС было всего четыре Су-30СМ", — подытожили обозреватели.

Напомним, в августе прошлого года поступила информация, что ВМФ и ВКС России получат от производителя партию современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ2, заказанных до конца 2022 года.