"Новое оружейное чудо": в Defence Express объяснили, как ВСУ бьют по истребителям РФ с более 150 км (видео)

Российские пилоты, как пояснил Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, не просто так боятся залетать ближе к линии фронта, ведь чувствуют опасность и видят количество сбитых их боевых самолетов.

Вооруженные силы Украины постоянно работают по истребителям РФ на дистанции более 150 км. Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, в эфире "Еспресо" сообщил подробности.

Он намекнул, что могут использоваться зенитный ракетный комплекс Patriot и зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200. По его словам, российские пилоты не просто так боятся залетать ближе к линии фронта.

"Новое интересное оружейное чудо", — заявил он.

Постоянные потери россиян на фронте приводят к деморализации. По его словам, этот интерес надо продолжить, если есть определенный вектор и работать по этому направлению.

Прокомментировал специалист и применение российских корректируемых авиабомб. Войска РФ часто используют именно такие боеприпасы.

"Чем меньше будет падать КАБов по линии фронта, тем сложнее у россиян будет с концепцией летающей артиллерии, которая им обеспечивает наступательные действия", — пояснил Киричевский.

Как ВС ВСУ сбивают самолеты РФ на расстоянии более 150 км

Цели, за которыми украинские защитники "охотились" 7 марта, расположены на расстоянии более 150 км. Российская авиация, как заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, применение управляемых авиабомб ограничила, а пилоты войск РФ отказываются лететь на боевые задания.

Олещук отметил, что и сегодня, 8 марта, продолжается выполнение боевых задач на таком же расстоянии. Когда будут подтверждены результаты, он сообщит. Чем именно работают бойцы, командующий не уточнял.

Напомним, 2 марта украинские военные уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 утром 1 марта. В отчете военные рассказали об атаке дронов-камикадзе "Шахед", ракет Х-59 и Х-35, а также о сбитом самолете Су-34. Тактический бомбардировщик Су-34 был сбит утром 1 марта на восточном направлении.