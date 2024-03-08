Поможет выбить РФ: Зеленский назвал оружие, способное переломить ход войны в Украине (видео)

По словам Владимира Зеленского, без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять — сложно проводить и оборонительную операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные факторы, которые могут помочь Украине изменить ход войны. Об этом он рассказал в интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1.

Зеленский отметил, что война Украины против циничного врага продолжается и главное, что могло бы изменить ход ведения боевых действий, — это современное дальнобойное оружие или то, которое будет соответствовать характеристикам российского вооружения.

"Если у тебя есть соответствующее оружие, и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам. Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 км плюс, а у нас — до 20 км артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше", — отметил глава государства.

Зеленский привел в пример, что как только Украина смогла выбить из украинских территориальных вод Черного моря российский флот, как только РФ начала терять свои корабли, многие из этих кораблей отошли в российские территориальные воды.

Ранее президент уже говорил о том, что украинской армии необходимо дальнобойное оружие. Благодаря ему Силы обороны смогут не только освобождать от оккупантов украинские территории, но и успешно выполнять оборонительные действия, сохраняя дистанцию от врага, считает Зеленский.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять — сложно проводить и оборонительную операцию. Это говорит о том, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы уничтожить твоего врага. То есть дистанционное преимущество имеет враг", — пояснил глава государства.

Дальнобойные ракеты для Украины

Напомним, ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 километров — это дальнобойные ракеты ATACMS.

Сейчас продолжаются дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять соответствующее решение.

Однако, канцлер Германии отметил, что для эксплуатации такого вооружения надо привлечь немецких солдат. Ведь, мол, нельзя создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как ее можно контролировать.

Впрочем, военный эксперт Петр Черник отметил, что изменить ход войны могут несколько видов дальнобойных ракет. Речь идет примерно о 1,5 тысячи единиц вооружения в смешанном цикле — Taurus, Storm Shadow и ATACMS.

Напомним, в этом самом интервью итальянскому телеканалу Владимир Зеленский рассказал об атаке РФ по Одессе во время визита премьера Греции. По его словам, он не знает, по кому наносился удар баллистической ракетой. Сирена звучала непродолжительное время.