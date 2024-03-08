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Военный Фокус Российско-украинская война

Германия неоднократно получала предупреждения от Украины относительно шпионов РФ, — Данилов

Мирослав Гурко
Фото: Pixabay | Россияне могут слушать разговоры немецких чиновников

Россияне, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, слушают разговоры немецких чиновников, поэтому их шпионов не стоит недооценивать.

Украина неоднократно предупреждала Германию относительно российских шпионов на территории страны. В The Times секретарь СНБО Алексей Данилов сделал соответствующее заявление.

Он прокомментировал перехват разговора немецких офицеров по использованию ракет Taurus в Украине. По его словам, российская шпионская сеть в Германии достигла настолько глубоко, что Россия могла перехватить и другие разговоры, которые могут нанести вред Западу.

"Мы на каждой встрече с немецкими депутатами и чиновниками предупреждали об очень активной шпионской сети россиян", — пояснил он.

Россияне, по его словам, слушают разговоры немецких чиновников, их шпионов не стоит недооценивать. Данилов пояснил, что до падения Берлинской стены в 1989 году в Германии было много шпионов, и что сыновья и дочери тех оперативников сейчас активно работают в стране.

Германия очень уязвима к российскому влиянию. Это связано с их прошлым и сотрудничеством немцев и россиян до полномасштабной войны в Украине.

Утечка данных Бундесвера: что известно

Напомним, 2 марта стало известно, что российские издания опубликовали якобы перехват разговоров чиновников Бундесвера. В Германии это вызвало волну беспокойства. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала 30-минутную запись, в которой якобы офицеры Бундесвера обсуждают поставки крылатых ракет Taurus.

Позже СМИ сообщили, что в Германии начали расследование утечки разговора о присутствии в Украине иностранных военных. По словам журналистов, беседа оказалась в распоряжении российской разведки. В ней генерал и несколько офицеров немецких ВВС обсуждают поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus радиусом 500 км.

Напомним, 8 марта в Минобороны ФРГ заявили, что ракеты Taurus не повлияют на исход войны. Солдат Бундесвера в Украину не направят.