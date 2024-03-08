Германия неоднократно получала предупреждения от Украины относительно шпионов РФ, — Данилов

Россияне, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, слушают разговоры немецких чиновников, поэтому их шпионов не стоит недооценивать.

Украина неоднократно предупреждала Германию относительно российских шпионов на территории страны. В The Times секретарь СНБО Алексей Данилов сделал соответствующее заявление.

Он прокомментировал перехват разговора немецких офицеров по использованию ракет Taurus в Украине. По его словам, российская шпионская сеть в Германии достигла настолько глубоко, что Россия могла перехватить и другие разговоры, которые могут нанести вред Западу.

"Мы на каждой встрече с немецкими депутатами и чиновниками предупреждали об очень активной шпионской сети россиян", — пояснил он.

Россияне, по его словам, слушают разговоры немецких чиновников, их шпионов не стоит недооценивать. Данилов пояснил, что до падения Берлинской стены в 1989 году в Германии было много шпионов, и что сыновья и дочери тех оперативников сейчас активно работают в стране.

Германия очень уязвима к российскому влиянию. Это связано с их прошлым и сотрудничеством немцев и россиян до полномасштабной войны в Украине.

Утечка данных Бундесвера: что известно

Напомним, 2 марта стало известно, что российские издания опубликовали якобы перехват разговоров чиновников Бундесвера. В Германии это вызвало волну беспокойства. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала 30-минутную запись, в которой якобы офицеры Бундесвера обсуждают поставки крылатых ракет Taurus.

Позже СМИ сообщили, что в Германии начали расследование утечки разговора о присутствии в Украине иностранных военных. По словам журналистов, беседа оказалась в распоряжении российской разведки. В ней генерал и несколько офицеров немецких ВВС обсуждают поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus радиусом 500 км.

Напомним, 8 марта в Минобороны ФРГ заявили, что ракеты Taurus не повлияют на исход войны. Солдат Бундесвера в Украину не направят.