ВС РФ впервые применили авиабомбу с новейшим модулем: в чем его особенность (фото)

В соцсетях пишут, что, бомбы оснащены боевой частью ФАБ-250, приемником спутниковых сигналов "Комета" для устойчивости к помехам, системой элеронов и рулей в хвостовой части, а также топливным баком и подвесным турбореактивным двигателем.

Вооруженные силы Российской Федерации применили по территории Украины управляемые авиабомбы массой 250 кг (ФАБ-250) с новым видом универсального модуля планирования для неуправляемых авиабомб. Соответствующие фото публикует Telegram-канал "Полковник ГШ", в подписи которого указано, что его ведет офицер Вооруженных сил Украины.

По данным анонимного военного, эти бомбы оснащены боевой частью ФАБ-250, приемником спутниковых сигналов "Комета" для устойчивости к помехам, системой элеронов и рулей в хвостовой части, а также топливным баком и подвесным турбореактивным двигателем.

Дата производства ракеты — 2 февраля 2024 года.

При этом военный отметил, что на модуле ракеты указана аббревиатура УМПБ, и предположил, что буква "Б" в ней значит барражирование.

Российский военный обозреватель Кирилл Федоров предположил, что речь идет о модуле наподобие УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), который ВС РФ устанавливают на кассетные авиабомбы для увеличения дальности полета. По его словам, включение двигателя в модуль управления авиабомбой существенно увеличивает дальность ее пуска. Это позволяет либо значительно расширить радиус поражения целей за линией фронта, либо обеспечить бомбардировщик более безопасным расстоянием от зоны противовоздушной обороны.

Модернизация авиабомб в России

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали активно использовать кассетные авиабомбы РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Таким образом авиабомба превращается в управляемый боеприпас, который летит 50 и более километров.

В январе 2024 года во время показательной проверки министром обороны РФ Сергея Шойгу предприятия "Тактическое ракетное вооружение" впервые были продемонстрированы авиабомбы ФАБ-1500-М54 с комплектами УМПК.