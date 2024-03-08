Пришли с чувством помощи: вице-спикер парламента Словакии заявил, что не считает РФ агрессором

По словам вицеспикера парламента Андрея Данко, самая главная задача Словакии в войне РФ против Украины — не стать непосредственным участником боевых действий.

Лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS) и вицеспикер парламента Андрей Данко заявил, что, по его мнению, Россия не является агрессором в конфликте с Украиной, а лишь отстаивает свои национальные интересы. Об этом сообщает издание RTVS.

Данко выразил свою точку зрения относительно того, кто является агрессором в полномасштабной войне России против Украины, отметив, что "жизнь не черно-белая" и указав, что в этом конфликте "причастны все, включая украинцев, которые не смогли разрешить проблемы с российским национальным меньшинством".

"Россияне пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации", – подчеркнул он.

Однако, когда вицеспикера парламента Словакии напомнили о том, что Россия нарушила международное право, вторгаясь в Украину, он отметил, что и другие страны нарушают международное право, включая Израиль и США.

"Становиться на сторону Украины — это не выход, Россия не является агрессором, она отстаивает свои интересы", — пояснил лидер SNS.

По мнению вицеспикера парламента Словакии, главной задачей страны в контексте войны России против Украины является предотвращение распространения конфликта на свою территорию.

Что говорят в Словакии про войну в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля заявил, что Россия никогда не оставит Донбасс и Крым, а все идеи на этот счет являются абсолютно нереальными. Политик убежден, что военного решения российско-украинского вооруженного конфликта не существует.

А 25 февраля Фицо по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину заявил, что война якобы была спровоцирована "разгулом украинских неонацистов", а стремление Киева стать частью Североатлантического альянса — это основа для начала Третьей мировой.

Кроме того, Роберт Фицо заявил, что Россия никогда не оставит Донбасс и Крым, а все идеи на этот счет – абсолютно нереальны.

Также Фицо заявил, что Словакия не будет блокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским Союзом по программе Ukraine Facility. Также Фицо заявил, что поддерживает евроинтеграционные стремления Украины. На что лидер Словацкой нацпартии Андрей Данко возмутился тем фактом, что премьер-министр Фицо уже не сдержал свое предвыборное обещание, ято его страна больше не будет поддерживать Украину в плане военной помощи.

Также словацкие СМИ писали, что президент пророссийской партии "Словацкой национальной партии" SNS Андрей Данко "определенное время распространял ложь о войне в Украине, которую Россия развязала по приказу Владимира Путина".

Кроме того, Андрей Данко, когда был еще спикером парламента, несколько раз посещал ведущих российских политиков, российскую Думу, а также людей из санкционного списка. В 2017 году, когда против России уже были введены первые санкции после аннексии Крыма, он говорил в российском парламенте о "славянском единстве".