"Мы должны приспособиться": Фицо назвал "абсолютно нереальным" уход РФ из Крыма и Донбасса

Премьер-министр Словакии считает, что военного решения конфликта в Украине не существует.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия никогда не оставит Донбасс и Крым, а все идеи на этот счет – абсолютно нереальны. Об этом он сообщил в интервью новостному порталу hlavnespravy.sk.

"Если кто-то думает, что единственное решение заключается в том, что россияне вернутся на границу, где они находились, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сложилась сейчас. Наивно полагать, что россияне уйдут с Донбасса и Луганска, наивно думать, что россияне уйдут из Крыма", — сказал Фицо.

Словацкий премьер выразил уверенность в том, что военного решения войны в Украине не существует.

"Очень хочу, чтобы эта война закончилась. В противном случае, мы станем свидетелями большого числа жертв с обеих сторон. Не могу представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет, и этот мир будет болезненным", — сказал премьер.

Отметим, Фицо стал премьер-министром Словакии осенью 2023 года. Политик в четвертый раз вернулся на пост, хотя в СМИ рассказывают о результатах журналистских расследований, которые связывают его с уголовными преступлениями. После прихода к власти политик заявлял, что желает мирных соглашения Украины и России, при этом речь шла о том, чтобы захваченные территории останутся в оккупации.

22 января представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на последнее заявление Фицо о мирных переговорах: заявил, что невозможны компромиссы в вопросах территориальной целостности.

Напомним, Словакия не будет блокировать решение о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским Союзом по программе Ukraine Facility. Также Фицо заявил, что поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.