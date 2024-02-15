"Ми повинні пристосуватися": Фіцо назвав "абсолютно нереальним" відхід РФ із Криму й Донбасу

Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що військового вирішення конфлікту в Україні не існує.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія ніколи не залишить Донбас і Крим, а всі ідеї щодо цього — абсолютно нереальні. Про це він повідомив в інтерв'ю новинному порталу hlavnespravy.sk.

"Якщо хтось думає, що єдине рішення полягає в тому, що росіяни повернуться на кордон, де вони перебували, і підуть із Криму, то це абсолютно нереально. Ми повинні пристосуватися до нової реальності, яка склалася зараз. Наївно вважати, що росіяни підуть із Донбасу та Луганська, наївно думати, що росіяни підуть із Криму", — сказав Фіцо.

Словацький прем'єр висловив упевненість у тому, що військового вирішення війни в Україні не існує.

"Дуже хочу, щоб ця війна закінчилася. В іншому випадку ми станемо свідками великої кількості жертв із обох сторін. Не можу уявити, який вигляд матиме мир між Росією та Україною, але він прийде, і цей мир буде болючим", — сказав прем'єр.

Зазначимо, Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини восени 2023 року. Політик учетверте повернувся на посаду, хоча в ЗМІ розповідають про результати журналістських розслідувань, які пов'язують його з кримінальними злочинами. Після приходу до влади політик заявляв, що бажає мирних угод України та Росії, водночас ішлося про те, щоб захоплені території залишаться в окупації.

22 січня представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на останню заяву Фіцо про мирні переговори: заявив, що неможливі компроміси в питаннях територіальної цілісності.

Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Також Фіцо заявив, що підтримує євроінтеграційні прагнення України.