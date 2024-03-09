Ушел на фронт добровольцем: на войне погиб известный украинский журналист

Дмитрий Синченко с начала полномасштабного вторжения вступил в Украинскую добровольческую армию (УДА) и писал о буднях военных. Его последняя публикация вышла 24 августа 2023 года.

На передовой в Украине погиб военный и журналист Дмитрий Синченко, который писал о повседневной жизни на фронте. Об этом сообщила его бывшая супруга Елена Синченко 8 марта в соцсети Facebook.

Она не уточнила обстоятельств гибели Дмитрия и место произошедшего. Также она добавила, что информацию о времени и месте прощания с ним она сообщит позднее.

Елена отметила, что Дмитрий всегда философски относился к жизни и смерти.

"Я бы не хотела писать этот пост. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И сейчас не хочу. Но это легче чем говорить каждому в отдельности. А еще очень сложно писать о Диме в прошедшем времени. У Дмитрия была одна большая любовь — Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и старался делать все, чтобы прийти к нему, как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь. Он был светлым, умным, искренним, принципиальным человеком", — написала Елена.

Чтобы почтить его память, она предложила следующее: "Не берите и не давайте взяток. Боритесь за свои права. Живите по совести и по Конституции. Говорите на украинском, читайте украинское, слушайте украинское. Декоммунизируйте и дерусифицируйте себя и пространство вокруг себя. Поверьте, он будет радоваться, где бы ни был".

"Вечной ему жизни и теплого приема в Сварожих чертогах. Я благодарю тебя за то, что выбрал защищать нашу Украину. Спасибо, что был. Спасибо за сына — это свет, который светит ярче всего и теплее всего. И знай, я буду помнить о тебе. Во всех галактиках, во всех мирах", — написала Елена.

Дмитрий Синченко родился в Кропивницком. Боец c позывным "Перун" служил в Украинской добровольческой армии (УДА). Присоединился к УДА после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Дмитрий был автором статей для издания "Тиждень" и работал на "Радио Свобода". Для "Тижня" он освещал повседневную жизнь бойцов на передовой. Последняя его публикация вышла 24 августа 2023 года.

Фото: Facebook

"Снова знакомый маршрут. Знакомые блиндажи. Вот и пулеметчики. Задача выполнена, возвращаюсь. И сразу получаю новую — отвести половину боевой группы на точку эвакуации и завести на позиции нашу смену. После этого отвести вторую часть боевой группы и ехать последней ходкой. Короче, в эту ротацию я работаю не автоматом, а ногами", — писал Дмитрий.

С 2012 года он возглавлял Общество "Ассоциация политических наук". Был политическим аналитиком, блогером и публицистом.

С 2014 года он участвовал в волонтерской деятельности для армии и затем сам стал военным добровольцем в УДА.

По данным Института медиаисследований (ИМИ), Дмитрий Синченко стал 73-м медиаработником, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Напомним, 25 февраля стало известно, что на войне погиб журналист и воин из города Малина Житомирской области Владимир Петренко. Его жизнь оборвалась во время вражеского минометного обстрела.

Ранее, 22 февраля сообщалось, что на фронте погиб 35-летний исследователь истории меннонитов, ученый Максим Штатский. Он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.