Закон о мобилизации: всех полицейских и большинство чиновников забронируют, — Вениславский

Народный депутат заявил, что предлагается также пересмотреть предприятия и организации, которые могут бронировать своих сотрудников.

В правительственном законопроекте об ужесточении о мобилизации будет расширена категория забронированных работников. Об этом рассказал "Обозревателю" народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

Он отметил, что комитет рассмотрел все 16 блоков правок, однако остались еще некоторые аспекты. Они будут рассматриваться уже с понедельника. В течение недели-двух Верховной Раде предоставят сравнительную таблицу. До конца марта законопроект попадет "в зал заседаний Верховной Рады", однако дальше наступит ситуация неопределенности, ведь каждый народный депутат любое законодательное предложение может ставить на обсуждение.

"Если будет желание народный депутатов затянуть этот процесс, то он может быть затянут", — сказал Вениславский.

По его словам, предлагается также пересмотреть предприятия и организации, которые могут бронировать своих сотрудников.

Вениславский заявил, что после принятия нового закона категории лиц, которые ранее имели право на отсрочку, получат статус забронированного. Закон будет определять критерии и рамки для этого.

"То есть какие именно предприятия, организации, которые критически важны для функционирования государства и жизни населения. Они должны получить право на бронирование", – сказал депутат.

По его словам, бронировать нужно всех полицейских.

"Мы договорились, что все полицейские становятся забронированными, а не получают право на отсрочку… Так же в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, бронируется соответственно или 100 (если это руководители центральных органов власти, категория А), или 50% (категории Б и В госслужащих) военнообязанных", – сказал Вениславский.

По словам народного депутата, есть также работники предприятий, которые не критически важны для функционирования государства. Однако этот вопрос будет решать уже правительство.

Федор Вениславский о мобилизации

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