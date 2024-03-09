Самолеты, танки, системы ПВО: какое оружие Франция еще может передать Украине, — СМИ

По словам журналистов, у Франции есть истребители Rafale, самолеты Mirage 2000D, танки Leclerc, ЗРК SAMP/T.

Франция передала Украине 30 САУ Caesar, 38 разведывательных машин AMX-10RC, БТРы времен Холодной войны VAB и крылатые ракеты SCALP. Однако у Парижа есть еще большое количество вооружений, которые он мог бы передать Киеву для поддержки ВСУ. Об этом пишет издание "Зеркало недели".

Истребители Rafale

Издание пишет, что это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он является полностью французским проектом. Его впервые применили в боевых условиях в 2007 году во время операции НАТО в Афганистане. Также они использовались в операции Odyssey Dawn против войск Муамара Каддафи в Ливии в 2011 году. Этот самолет может нести ракеты MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, а также боеголовки "воздух-поверхность" ASMP, Apache, AM.39, Storm Shadow, AASM и SCALP.

Истребитель Rafale Фото: Википедия

Самолеты Mirage 2000D

По словам журналистов, это французский Истребитель-штурмовик, который был разработан в 1970-х годах. Его приняли на вооружение многие страны Азии, Европы и Латинской Америки. Отмечается, что версия "D" может заменить украинские штурмовики Су-25. Эта модель создана для ударов по наземным целям.

Сообщается, что самолет предназначен для преодоления системы ПВО на малых высотах. Он может наносить удары в любых погодных условиях. Он может нести даже ядерное оружие.

Самолет Mirage 2000D Фото: Википедия

Танки Leclerc

Издание пишет, что как основной боевой танк третьего поколения Leclerc был создан концерном GIAT в 1980-х годах. Всего к 2007 году выпустили 794 единицы, однако сейчас его более не производят. Производители смогли увеличить подвижность машины за счет применения автомата заряжания. Это дало возможность снизить количество членов экипажа, а также вес брони. Еще в январе 2023 года обсуждались возможные поставки в ВСУ, однако дальше разговоров дело не пошло.

Танк Leclerc Фото: Википедия

ЗРК SAMP/T

Издание пишет, что эти ЗРК уже есть у Украины. Так, для ВСУ это оружие передала Италия. Некоторое оборудование передала также и Франция, поставок полного комплекса еще не было со стороны Парижа. У Франции есть семь батарей SAMP/T на вооружении или 32 пусковые установки.

По словам журналистов, это оружие называют "европейский Patriot". Комплекс был разработан консорциумом Eurosam. Оружие предназначено для противовоздушной защиты механизированных подразделений.

SAMP/T Фото: Wikipedia

Ранее сообщалось, что Франция рассматривает отправку военных в Украину и уже определилась для каких целей. Гипотеза об отправке боевых наземных войск в Украину не "поставлена на стол". Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, Франция может отправить войска в Украину, но не с целью воевать.

Также СМИ сообщали, что Франция готовится к интенсивной войне с равным противником в Европе. По данным издания, французские военные учатся на ошибках ВСУ и ВС РФ в Украине. Главный урок заключается в том, чтобы избегать лобовых атак, которые приводят к огромному количеству жертв.