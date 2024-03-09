РФ снова атаковала Украину нескольким группами дронов: где прозвучали взрывы (карта)

Воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и других областях. Жители Кривого Рога слышали взрывы.

Российские войска атаковали Украину дронами вечером 8 марта. Так, о первых группах БПЛА, которые представляли опасность для жителей Запорожской и Днепропетровской областей, Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 18:39 вечера.

Позже стало известно о дронах, которые летят в направлении Павлограда, Днепторпетровской области. Затем беспилотники заметили над Новомосковском. Они летели в сторону Харьковской области. Затем БПЛА зафиксировали на границе Днепропетровской, Харьковской и полтавской областей.

Уже в 20:54 ВСУ сообщили о вражеских беспилотниках в Роменском районе Сумской области.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией Донецкой области", — сообщили ВСУ в 21:02.

В 21:28 украинские военные сообщили о разведывательных беспилотниках в Запорожской области. В то же время БПЛА были замечены в Черниговской области.

"Несколько групп БпЛА в северной части Херсона, курс северный", — заявили Воздушные силы в 22:15 вечера.

Позже несколько групп дронов заметили у Кривого Рога Днепропетровской области. Telegram-канал "Днепр Оперативный" сообщил о взрывах, которые слышали жители Кривого Рога.

"Несколько групп БПЛА из Днепропетровской области, заходят в Кировоградскую область, курс северо-западный", — сообщили в ВСУ в 23:19.

Воздушная тревога в связи с активностью вражеских БПЛА была отменена в 00:13 ночи 9 марта. Воздушное командование "Схід" сообщило, что в ее зоне ответственности уничтожены 3 беспилотника "Шахед-131/136". По одному дрону-камикадзе в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Уничтожены 3 БПЛА Фото: Повітряне командування "Схід"

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые применили авиабомбу с новейшим модулем. В соцсетях пишут, что, бомбы оснащены боевой частью ФАБ-250, приемником спутниковых сигналов "Комета" для устойчивости к помехам, системой элеронов и рулей в хвостовой части, а также топливным баком и подвесным турбореактивным двигателем.