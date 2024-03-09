Как у Афганистана и Сирии: США установили максимальной уровень угрозы для поездок в РФ, — СМИ

По словам журналистов, Штаты выпустили предупреждение для граждан после того, как в ФСБ сообщили о предотвращении теракта ИГИЛ в Москве.

Посольство США установило для поездок в Россию самый высокий уровень опасности – четвертый (красный). Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, такой же уровень у Афганистана, Сирии и Ирана.

Отмечается, что до того, как Штаты порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в Россию, ФСБ сообщило, что помешало запланированному обстрелу синагоги в Москве. По словам российских спецслужб, теракт хотели совершить боевики группировки "Исламское государство".

"ФСБ заявила, что ячейка Исламского государства действовала в Калужской области России как часть афганского подразделения группировки, известной как ИГИЛ-Хорасан и стремящейся к созданию халифата на территории Афганистана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана", — сказано в материале.

Сообщается, что группировка впервые появилась на востоке Афганистана в конце 2014 года и заслужила репутацию крайне жестокой организации.

Издание написало, что неясно, связаны ли как-то эти два события.

Напомним, что 7 марта посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов. На сайте дипломатического ведомства советуют гражданам Соединенных Штатов быть бдительными на протяжении следующих 48 часов, а также следить за новостями в местных СМИ.

Позже Британия и Германия предупредили своих граждан об угрозе на территории России. Немецкое дипведомство "категорически" не рекомендует осуществлять поездки в Россию. Британская сторона напоминает, что некоторые регионы РФ подвергаются атакам БПЛА и ситуация внутри страны может обостриться "без предупреждения".