ВС РФ впервые применили аналог американской GLSDB: аналитики рассказали об особенностях (фото)

Унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПБ) Д-30СН может иметь элементы от реактивных снарядов "Торнадо". Однако бомба запускается с самолета, поскольку на ней присутствует крепление под пилон, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации впервые применили аналог американской бомбы GLSDB — УМПБ Д-30СН. Об этом сообщили в украинском милитаристском Telegram-канале VANGUARD.

"Россияне впервые применили аналог американского GLSDB под названием УМПБ (унифицированный модуль планирования и коррекции, — ред.) Д-30СН", — говорится в сообщении.

Офицер ВСУ опубликовал фото неизвестного до этого "вундерваффе", который позиционируется как изделие для КАБ калибра 300 мм. Кроме этого, теоретически его можно применять с РСЗО "Смерч/Торнадо-С".

УМПБ Д-30СН УМПБ Д-30СН

УМПБ Д-30СН: что известно

Аналитики считают, что в этом оружии (9Б706.1) могут использоваться некоторые элементы от реактивных снарядов "Торнадо" (9М544). Однако бомбу запускали с самолета, поскольку на ней присутствует крепление под пилон.

КАБ была изготовлена в феврале 2024 года, однако точные ТТХ неизвестны из-за недостаточного количества информации об оружии. Однако, теоретически, УМПБ могут оборудовать двигателем для того, чтобы увеличить дальность.

УМПБ Д-30СН Фото: Telegram

Напомним, 8 марта офицер ВСУ сообщил, что российские военные использовали КАБ ФАБ-250 с новым универсальным модулем планирования для неуправляемых авиабомб. Военный рассказал, что бомбы оснащены боевой частью ФАБ-250, приемником спутниковых сигналов "Комета", системой элеронов и рулей в хвостовой части, топливным баком и подвесным турбореактивным двигателем.

В январе в России продемонстрировали авиабомбы ФАБ-1500-М54 с комплектами УМПК, который должен увеличить дальность полета авиабомбы и добавить систему наведения по спутниковым координатам. Кроме этого, на носовую часть бомбы установили обтекатель, чтобы улучшить аэродинамические показатели бомбы.