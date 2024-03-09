Можно выезжать за границу и не бояться ТЦК: комбат НГУ объяснил, почему военным быть круто (видео)

Пользователи сети тролинг военного о преимуществах мобилизации и заключения контракта с ВСУ в основном не поняли, поэтому забросали негативными реакциями и комментариями.

Военнослужащие Сил обороны могут спокойно передвигаться по улицам населенных пунктов и выезжать за границу, поэтому военными быть "круто". Об этом сказал командир батальона "Гроза" Юрий Обиход.

Комментируя мобилизацию в Украине, он потроллил уклонистов, сказав, что вскоре до большинства украинцев дойдет, что на самом деле военными быть очень круто.

"Военный может выехать за границу на отдых и его никто не остановит. Спокойно передвигаться по улице, не боясь, что его остановит ТЦК", — сказал он.

Не все украинцы поняли тролинг военного и забросали публикацию гневными комментариями.

Какая-то невесёлая мотивация, командир.

Да, это очень круто.

Ага, спокойно передвигаться, только по зоне боевых действий.

Минусы будут?

Кто такой Юрий Обиход

Юрий Обиход был активистом Майдана и в 2015 году стал на защиту Украины на востоке.

Весной 2022 года под руководством Юрия Обихода в районе Рубежного, что на Луганщине, были отбиты все попытки врага осуществить прорыв. За стойкость и мужество, проявленные во время оказания отпора врагу, министр внутренних дел Украины вручил защитнику государственную награду — медаль "Защитник Отечества".

Юрий Обиход служит в рядах Нацгвардии с 2017 года. Полномасштабное вторжение РФ встретил на Луганщине — вблизи Северодонецка, а через несколько дней командир общевойскового резерва батальонно-тактической группы НГУ стал на защиту Рубежного.

Теперь, после 9 лет войны, доброволец командует батальоном одной из штурмовых бригад "Гвардии наступления" Буревий.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что усиление призыва — это необходимость. Он считает, что государство должно работать с общественным мнением относительно всеобщей мобилизации, поскольку на фронте нужны мотивированные бойцы.